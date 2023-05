Wie sollte so ein Rat stattdessen gestaltet sein?

Räte haben wir genug. Aber es gäbe andere Ansätze. Sie liegen in der Beteiligung im Vorfeld von Gesetzgebungen und politischen Prozessen. Eine Debatte in der Öffentlichkeit ist bereits heute zu vielen Themen notwendig und möglich, etwa bei Partizipationsverfahren auf nationaler und europäischer Ebene. Die Debatte sollte vor dem Gesetzgebungsprozess einsetzen. Ein Blick ins Ausland: "Le grand débat national" in Frankreich. Solche im Vorfeld geschalteten Debatten ermöglichen Bürger und Bürgerinnen transparent eine Beteiligung am politischen Geschehen und Gesetzgebungsverfahren, und zwar auch zwischen den Wahlen. Der Staat kommt dabei seinem Aufklärungsauftrag nach und stärkt so die Demokratie.