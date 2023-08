Brics-Gipfel Sinnieren über neue Mitglieder und neue Währung

Die Brics-Länder machen nach eigenen Angaben 42 Prozent der Weltbevölkerung, 30 Prozent der globalen Landfläche und 24 Prozent der globalen Wirtschaftsleistung aus.

Neben Brasiliens Präsident Lula da Silva sind auch Chinas Xi Jinping (70), Südafrikas Cyril Ramaphosa (70) und Indiens Premierminister Narendra Modi (72) vor Ort in Johannesburg. Der russische Präsident Wladimir Putin (70) wird per Video zugeschaltet. Würde er anreisen, müsste er befürchten, wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen während der russischen Invasion in der Ukraine gemäß dem Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag festgenommen zu werden.