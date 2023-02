Vereinigtes Königreich lag vor Brexit noch auf Platz 5

Vor dem Brexit-Referendum 2016 lag das Vereinigte Königreich in der Rangliste der deutschen Handelspartner noch auf Platz 5. Seit 2018 sackte das Land dann beständig ab. Großbritannien war Ende Januar 2020 aus der EU ausgetreten und ist seit Januar 2021 auch nicht mehr Mitglied der EU-Zollunion und des -Binnenmarkts. Ein Resultat der Verhandlungen unter dem französischen Europapolitiker Michel Barnier (72), der in den Brexit-Verhandlungen die EU-Interessen verteidigt hatte. Trotz eines in letzter Minute vereinbarten Abkommens hemmen seither in vielen Branchen neue Zölle und aufwendige Bürokratie den Handel zwischen Großbritannien und der EU.