Angriff auf die Demokratie Bolsonaro-Anhänger stürmen Regierungsviertel in Brasilien

In Brasiliens Hauptstadt Brasília haben Anhänger des ehemaligen Präsidenten Jair Bolsonaro mehrere Regierungsgebäude gestürmt und verwüstet. Die Polizei hat die Lage inzwischen wieder unter Kontrolle. Die Ereignisse erinnern erschreckend an den Angriff auf das US-Kapitol in Washington.