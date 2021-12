Gesellschaftsstudie In Deutschland bröckelt die Mittelschicht weg

Ergebnis einer Studie zur Gesellschaftsentwicklung in Deutschland: In der Mittelschicht sind immer mehr Menschen abstiegsgefährdet. Um gegenzulenken, sollten Barrieren am Arbeitsmarkt abgebaut werden, so die Autoren. Zudem richtet sich der Fokus auf Frauen.