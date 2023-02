Der nächste Stimmungstests ist nur ein kleiner. Am 14. Mai wird im kleinsten Bundesland Bremen gewählt. Hier ist wie in Berlin eine rot-grün-rote Regierung am Ruder. So richtig spannend wird es für die Bundespolitik am 8. Oktober, wenn in Hessen und Bayern gewählt wird. Dann sind zusammen fast ein Viertel (23 Prozent) der Wahlberechtigten in Deutschland zur Stimmabgabe aufgerufen. Die Hessen-Wahl wird damit zu einer kleinen Bundestagswahl.