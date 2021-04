Belén Garijo Künftige Merck-Chefin spricht sich gegen Frauenquote aus

Die designierte Merck-Chefin Belén Garijo hält nicht viel von gesetzlich vorgeschriebenen Frauenquoten in der Wirtschaft. Dennoch will sie die Zahl der Frauen in Führungspositionen bei Merck steigern.