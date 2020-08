Lukaschenko sucht Schutz bei Putin Wieder protestieren Zehntausende in Belarus

In Belarus gerät der langjährige Präsident immer mehr unter Druck. Gestützt von Sanktionsankündigungen der EU gegen Aleksander Lukaschenko, fanden am Sonntag in ganz Belarus erneut Demonstrationen gegen den langjährigen Präsidenten und seine Regierung statt.