Nach gewaltsamen Protesten Belarussische Oppositionskandidatin aus dem Land geflüchtet

Erneut gab es in der Nacht in Belarus blutige Proteste wegen der Präsidentenwahl. Am Morgen hat sich die Lage wieder beruhigt. Oppositionskandidatin Swetlana Tichanowskaja ist derweil aus dem Land geflüchtet.