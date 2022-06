Steigende Energie- und Lebensmittelpreise treiben derzeit in vielen Ländern die Kosten für die Lebenshaltung nach oben. Die US-Notenbank Fed und die Bank of England haben in den vergangenen Monaten bereits mehrfach ihre Zinsen erhöht, teils so stark wie seit vielen Jahren nicht mehr. Das macht Kredite teurer, was die Nachfrage und damit den Preisauftrieb bremsen kann. Die Europäische Zentralbank (EZB) will im Juli nachziehen und erstmals seit elf Jahren ihren Leitzins anheben. Im September soll dann ein zweiter Schritt folgen.