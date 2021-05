Priorisierung bei AZ Vakzin aufgehoben Astrazeneca-Impfstoff kann ab sofort an jeden verimpft werden

Das Vakzin von AstraZeneca kann in Deutschland ab sofort an jede Person verimpft werden. Die Gesundheitsminister haben die Priorisierung bei dem Impfstoff aufgehoben: Nun entscheiden die Ärzte in den Praxen, wer geimpft werden kann - und wie schnell er die zweite Dosis bekommt.