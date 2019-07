Erdogan will türkische Zentralbank massiv umbauen

Weil er niedrigere Zinsen ablehnte, feuerte Erdogan den Chef der türkischen Zentralbank. Jetzt will der Autokrat die eigentlich unabhängige Institution komplett umkrempeln. Die Zentralbank wird zur politischen Geisel Erdogans, kritisiert die Opposition.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan fordert nach der Entlassung von Zentralbankchef Murat Cetinkaya eine komplette Erneuerung der Institution. Sollte dies nicht geschehen, könnte die Türkei in ernsthafte Schwierigkeiten geraten, sagte Erdogan der Zeitung "Habertürk" vom Mittwoch zufolge.

"Die Zentralbank ist das wichtigste Element in der Finanzsäule der Wirtschaft. Wenn wir sie nicht vollständig überarbeiten, wenn wir sie nicht auf ein solides Fundament stellen, dann könnte es geschehen, dass wir mit ernsthaften Problemen leben müssen."

Erdogan hatte am Wochenende den Zentralbankchef gefeuert und durch den bisherigen Vize Murat Uysal ersetzt. Dieser gilt als Befürworter eine lockeren Geldpolitik.

Cetinkaya habe nicht für Vertrauen in die Märkte gesorgt, begründete Erdogan seine Entscheidung. "Seine Kommunikation mit den Märkten war nicht gut." Erdogan hatte wiederholt Druck auf die Notenbank ausgeübt und deren Politik hoher Zinsen kritisiert. Der Präsident fordert stattdessen niedrigere Zinsen, um die inzwischen in einer Rezession steckende Wirtschaft anzukurbeln.

In der türkischen Finanzwelt allerdings sieht man das anders. Die Absetzung Cetinkayas schüre Zweifel an der Unabhängigkeit der Zentralbank, hatte ein hochrangiger Banker aus Istanbul erklärt, der nicht namentlich genannt werden wollte. "Wir werden die Notenbank in der Zukunft genau beobachten."

Erdogan macht die Notenbank zur Geisel

Die Opposition warf der Regierung vor, die Notenbank als Geisel zu nehmen. "Die, die den Zentralbankchef über Nacht abgesetzt haben, haben das Recht verloren, Vertrauen in die Wirtschaft des Landes zu fordern", sagte Faik Oztrak, Sprecher der größten Oppositionspartei.

Cetinkaya stand seit April 2016 an der Spitze der Notenbank und hat die Zinsen im vergangenen Jahr um insgesamt 6,25 Prozentpunkte auf 24 Prozent erhöht, um die schwächelnde Landeswährung zu unterstützen.

Die türkische Wirtschaft befindet sich mit einem Rückgang von 2,6 Prozent im ersten Quartal in einer Rezession, die türkische Lira verliert weiter an Wert und die Inflationsrate ist hoch.

