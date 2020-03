Was die Bundesregierung gegen die Rezession jetzt tun sollte

Kanzleramt in Berlin: Wird die Bundesregierung zur Bekämpfung der Coronakrise die schwarze Null kippen? Wirtschaftsforscher fordern das.

Führende Ökonomen in Deutschland haben einen Plan ausgearbeitet, mit dem eine Rezession abgewendet werden soll. Unter anderem soll dazu von der schwarzen Null abgerückt werden, heißt es in Presseberrichten am Mittwoch unter Berufung auf das 15-seitige Papier. Dieses soll heute offiziell vorgestellt werden.

"Wenn erforderlich, muss zur Behebung der wirtschaftlichen Auswirkungen der Coronakrise vom Prinzip der schwarzen Null abgewichen werden, und es sind die Spielräume zu nutzen, die die Schuldenbremse bietet", heißt es darin.

Zudem fordern die Volkswirte sowohl Liquiditäts- wie auch Solvenzhilfen für Unternehmen und plädieren für ein Vorziehen des geplanten Abbaus des Solidaritätszuschlags auf Juli dieses Jahres. Ein Rettungsfonds für Firmen in Schieflage, über den sich der Staat an Unternehmen beteiligen kann, sei Ultima Ratio.

Die Vorschläge werden schon länger diskutiert. Und schon jetzt können besonders von der Coronakrise betroffene Unternehmen in einzelnen Bundesländern wie Bayern finanzielle Hilfen beantragen.

Zu den sechs Ökonomen, die das Papier ausgearbeitet haben, gehören Ifo-Präsident Clemens Fuest, der frühere Wirtschaftsweise Peter Bofinger und der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, Michael Hüther.

DIW und IfW erwarten Abgleiten in Rezession

Deutschland als offene Volkswirtschaft werde ihrer Ansicht nach stärker als andere Länder durch die wirtschaftlichen Auswirkungen des Coronavirus gefährdet sein. Der Chef des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW), Gabriel Felbermayr, der ebenfalls zu den Verfassern des Papiers gezählt wird, sagte bereits am Dienstag, dass er mit einer Rezession im ersten Halbjahr rechne.

Auch das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) erwartet, dass Deutschland in diesem Jahr infolge der Coronavirus-Krise in eine Rezession abgleitet. Das Virus scheine die deutsche Wirtschaft nach den vorliegenden Zahlen "recht kräftig zu erfassen", hatte der Leiter der DIW-Abteilung für Konjunkturpolitik, Claus Michelsen, den Zeitungen der Funke Mediengruppe gegenüber erklärt. Vor allem die Industrie dürfte nach seiner Einschätzung betroffen sein, aber auch Dienstleistungen wie das Gastronomiegewerbe und die Reisebranche. Das DIW erwartet den Worten des Experten zufolge auch Auswirkungen auf die Beschäftigungslage. Wahrscheinlich werde in der Industrie zwar die Stammbelegschaft gehalten werden können, aber kaum mehr Zeitarbeit nachgefragt werden. Auch im Dienstleistungsbereich sei mit Stellenabbau zu rechnen.

rei/Reuters