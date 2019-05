Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) will nach einem Enthüllungsvideo nicht mehr mit Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache zusammenarbeiten. Das sagte eine mit den Vorgängen in der Regierung vertraute Person am Samstag der Nachrichtenagentur Reuters. Strache werde um 12 Uhr eine Erklärung abgeben, kündigte sein Büro an. Die österreichische Nachrichtenagentur APA meldete unter Berufung auf mehrere Quellen, Strache werde seinen Rücktritt erklären. Eine offizielle Bestätigung gibt es bisher nicht. Ein Statement von Bundeskanzler Kurz wird für den frühen Nachmittag erwartet.

In Österreichs Regierung herrscht Krisenstimmung, seit der FPÖ-Chef nach der Veröffentlichung eines heimlich aufgenommenen Videos am Freitagabend unter Druck geriet. Der Parteichef der rechtspopulistischen FPÖ soll laut Berichten von SPIEGEL und "Süddeutscher Zeitung" vor der Parlamentswahl 2017 einer mutmaßlichen Verwandten eines russischen Oligarchen Staatsaufträge im Gegenzug für Wahlkampfhilfe versprochen haben. Das Video zeigt auch den heutigen FPÖ-Fraktionschef Johann Gudenus.

Unklar ist bislang, ob Kurz das Bündnis mit der FPÖ fortführen will oder Neuwahlen fordern wird. Als möglicher Nachfolger von Strache wird in Medien der ehemalige FPÖ-Bundespräsidenten-Kandidat Norbert Hofer genannt. Er ist im Kabinett derzeit Verkehrsminister. ÖVP und FPÖ regieren seit Dezember 2017 gemeinsam.

FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker kritisierte die Berichte von SPIEGEL und "Süddeutscher Zeitung". "Da das Video ganz offensichtlich illegal aufgenommen wurde, bereiten wir auch entsprechende Rechtsschritte vor", sagte er. Weder Strache noch die FPÖ hätten Vorteile von diesen Personen erhalten oder ihnen welche gewährt. Strache reagierte auf eine Anfrage nicht. Auch von Gudenus war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten.

Beide Medien berichteten, dass Strache und Gudenus auf Anfrage zu dem Video erklärten, es habe 2017 auf Ibiza ein Treffen in "feuchtfröhlicher Urlaubsatmosphäre" stattgefunden. Beide hätten an dem Abend mehrmals auf die Einhaltung der österreichischen Rechtsordnung hingewiesen. Nach dem Bericht der SZ war die Frau offenbar ein Lockvogel. Beide Medien geben an, ihnen sei das Video zugespielt worden. Gegenüber den deutschen Medien bestätigte Strache, dass es das Treffen gab.

cr/rtr