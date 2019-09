Es war eines der Wahlversprechen von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron - jetzt debattiert die französische Nationalversammlung über den umstrittenen Entwurf zu einem neuen Bioethikgesetz. Es würde auch lesbischen Paaren und alleinstehenden Frauen erlauben, eine künstliche Befruchtung in Frankreich in Anspruch zu nehmen.

Bislang ist das lediglich heterosexuellen Paaren erlaubt, wenn einer der Partner unfruchtbar ist oder die Gefahr droht, dass eine schwere Krankheit an das Kind weitergegeben würde. Diese Paare müssen verheiratet sein oder bereits zwei Jahre zusammenleben.

Gesundheitsministerin Agnès Buzyn hatte erklärt, dass der Gesetzentwurf "unsere Augen für die heutige französische Familie öffnen sollte, eine Familie mit vielen Gesichtern, die in verschiedenen Formen gedeiht". Coralie Dubost, Abgeordnete der regierenden Partei La République en Marche sagte der "Financial Times": "Wir müssen die Idee akzeptieren, dass man mehrere verschiedene Familienmodelle haben kann, eine Art multikulturelle Familie."

In Spanien und Belgien sind die Regularien nicht so streng. Seit Jahren reisen deshalb nicht nur Frauen aus Frankreich in diese Länder, wo sie in Privatkliniken bis zu 5000 Euro für einzelnen IVF-Versuch (In-Vitro-Fertilisation) bezahlen. Die Zahlen sollen in die Tausende gehen, offizielle Statistiken darüber werden aber nicht geführt.

Die Parlamentarier wollen in einer ganzen Reihe von Sitzungen den Entwurf diskutieren, bevor er im Senat behandelt wird. Die Regierung hofft, dass das neue Bioethikgesetz, das auch sensible Bereiche wie Organspende, Forschung an embryonalen Stammzellen und Gesundheitsdaten berührt, vor Ende des Jahres verabschiedet wird.

Verboten sollen bleiben dem Gesetzentwurf zufolge:

die Leihmutterschaft

die höchst umstrittene postmortale Befruchtung, die es einer Frau ermöglicht, gespeichertes Sperma ihres verstorbenen Mannes zu verwenden

eine umfassende Präimplantationsdiagnostik, die vor dem Einsetzen der befruchteten Eizelle den Embryo nach schweren Krankheiten und anderen Merkmalen erlaubt.

Umgekehrt sieht das Gesetz ein Ende der Anonymität der Samenspende vor. Das heißt: Ein Mann muss zukünftig akzeptieren, dass das geborene Kind bei Volljährigkeit bestimmte Informationen über den Spender erfahren darf, wenn es das wünscht.

Kinder sollen das Recht haben, ihren biologischen Vater zu kennen

Konservative in Frankreich, zu denen auch die Katholische Kirche in Frankreich zählt, lehnen das geplante Gesetz entschieden ab. "Eine Gesellschaft, die Kindern Väter vorenthält, schafft Ungleichheiten", zitiert die "FT" Valérie Boyer, Abgeordnete der Mitte-Rechts-Republikanischen Partei. Die Interessen der Kinder würden nicht berücksichtigt.

Die Nationale Akademie für Medizin schrieb am Wochenende, dass der Plan, über dieses Gesetz einem Kind quasi den Vater zu entziehen, "einen großen anthropologischen Bruch" darstelle, der nicht ohne Risiken für die psychologische Entwicklung des Kindes sei.

Schon bei der gesetzlich geregelten Homoehe brandete die Kritik der Gegner im einst tiefkatholischen Frankreich am stärksten in Europa auf. Viele Kritiker des erweiterten Zugangs zur IVF fürchteten, dass dies den Weg für die Legalisierung der Leihmutterschaft in Frankreich ebnen könnte - um schwulen Männern den Kinderwunsch zu erfüllen.

In Deutschland ist die jetzt in Frankreich diskutierte und umstritten Frage nicht geregelt. Hier hat kürzlich ein wissenschaftliches Gremium gefordert, die Regeln zur künstlichen Befruchtung zu ändern. So sollten die Krankenkassen die Kosten von Kinderwunschbehandlungen komplett tragen, wenn diese medizinisch notwendig sind und es Erfolgsaussichten gibt. Bislang übernehmen sie nur einen Teil der Kosten und auch dies nur, wenn diverse Bedingungen erfüllt sind. Sie sprachen sich zudem dafür aus, Eizellenspenden zu ermöglichen.