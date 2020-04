"Wir sind nicht an erster Stelle, China ist an erster Stelle" : Trump glaubt den von Peking offiziell verkündeten Mortalitätsraten im Zuge der Corona-Krise nicht und macht China zugleich verantwortlich für die weltweite Verbreitung des Coronavirus.

Das Vertrauen der Bevölkerung in die Krisenkompetenz des US-Präsidenten schwindet. Zwei Drittel der Amerikaner meinen, Trump hat zu spät auf die Corona-Bedrohung reagiert. In keinem Land der Welt hat das Virus mehr Todesopfer gekostet als in den Vereinigten Staaten. Zugleich leiden die USA im Zuge des Lockdown unter einer historisch hohen Arbeitslosigkeit und macht Trump im Streit mit Gouverneuren demokratisch geführter Bundesstaaten über eine schnellere Öffnung keine gute Figur.

Zweifelsohne: Donald Trump, der sich vor zwei Monaten auch wegen der Zerrissenheit der Demokraten noch als wahrscheinlicher Sieger der nächsten Präsidentschaftswahl im November fühlen durfte, gerät immer stärker unter Druck. In seiner Flucht nach vorn greift Trump China nun frontal an und macht es für die weltweite Verbreitung des Coronavirus verantwortlich, zugleich verteidigt er seine eigene Regierung gegen jegliche Kritik.

Das neuartige Coronavirus hätte in China gestoppt werden können, bevor es sich über die ganze Welt verbreitete, sagte Trump in der Nacht zu Sonntag bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus. "Das ist nicht geschehen, und die ganze Welt leidet deswegen." Der Präsident warf der Regierung in Peking Versäumnisse vor. Kritik an seiner Regierung in der Corona-Krise nannte er eine "Hexenjagd".

Trump hob hervor: "Die Frage wurde gestellt: 'Wären Sie wütend auf China?'. Die Antwort darauf könnte ein sehr lautes Ja sein. Aber das hängt davon ab: War es ein Fehler, der außer Kontrolle geriet, oder wurde es absichtlich getan?" In letzterem Fall "sollte es Konsequenzen geben", drohte der US-Präsident.

In jedem Fall hätte die Regierung in Peking US-Experten erlauben müssen, die Vorgänge vor Ort zu untersuchen. "Sie wollten uns nicht dort haben. Ich denke, dass sie beschämt waren. Ich denke, sie wussten, dass es etwas Schlechtes ist."

Laut US-Medienberichten könnte China die internationale Gemeinschaft über Tage hinweg nicht über das Virus informiert haben. Außerdem gibt es in den USA Berichte unter Berufung auf amerikanische Geheimdiensterkenntnisse, wonach das Virus aus einem Forschungslabor in China stammen könnte. Dieser Theorie zufolge soll das Virus im Institut für Virologie in Wuhan versehentlich von einem Mitarbeiter in die Stadt Wuhan gebracht worden sein, wo die Pandemie ihren Ursprung hatte.

Laborleiter: Institut in Wuhan ist nicht Ursprung des Virus

Der Chef des Instituts für Virologie in der zentralchinesischen Stadt Wuhan dementierte am Sonntag postwendend, dass das neue Coronavirus aus seinem Labor stammen könnte. "Das Virus ist auf keinen Fall von uns gekommen", sagte Yuan Zhiming in einem in chinesischen Medien verbreiteten Interview des Staatsfernsehens. "Wir wissen genau, welche Virus-Forschung in dem Institut vorgeht und wie mit Viren und Proben umgegangen wird", sagte er.

Es sei verständlich, dass sein Labor in Wuhan, dem Ursprungsort der Pandemie, bei den Leuten Assoziationen wecke. "Aber es ist schlimm, wenn einige versuchen, die Menschen in die Irre zu führen", sagte Zhiming.

Er wandte sich auch gegen die - bereits von Wissenschaftlern zurückgewiesene - These, dass das Virus im Labor erzeugt worden sein könne. "Es gibt keine Beweise, die zeigen, dass das Virus künstliche oder synthetische Spuren hat." Nach bisherigen Erkenntnissen war das neuartige Corona-Virus in Wuhan - wie schon 2002 das Sars-Virus - von einem Tiermarkt ausgegangen, wo erste Erkrankungen aufgetreten waren. Experten gehen davon aus, dass es von Fledermäusen stammt und auch über ein anderes Tier als Wirt verbreitet worden sein könnte.

Derlei Erkenntnisse passen aber nicht in die Strategie Trumps, offenbar einen Sündenbock und Schuldigen für die Krise zu finden, die die USA angesichts auch eigener Versäumnisse jetzt umso stärker betrifft. Der eklatante Mangel an Beatmungsgeräten für an Covid-19 erkrankten US-Bürgern trat in den USA in der Krise offen zutage. Und noch immer beklagen mehrere Gouverneure sowohl der Republikaner als auch der Demokraten weiterhin einen Mangel an flächendeckenden Tests, die Voraussetzung für die von Trump angestrebte schrittweise Wiedereröffnung der Wirtschaft sind.

Trump stellt Zahlen über Coronavirus-Opfer in China infrage

Trump wiederum zeigte sich in der Nacht zu Sonntag überzeugt, dass China und nicht die USA die meisten Todesfälle in der Pandemie zu verzeichnen hätten - das steht im Widerspruch zu Statistiken, die die meisten Opfer in den USA verorten. "Wir sind nicht an erster Stelle, China ist an erster Stelle", betonte der Präsident. "Sie liegen hinsichtlich der Toten weit vor uns, wir liegen nicht einmal nahe aneinander." An die Adresse der Journalisten sagte er: "Sie wissen das, ich weiß das, sie (die Chinesen) wissen das." Die Medien berichteten das aber nicht, sagte Trump.

Nach einer Übersicht der Johns Hopkins Universität - die sich allerdings auf Daten aus anderen Quellen stützt - sind in China infolge der Pandemie mehr als 4300 Menschen gestorben. In den USA gibt es demnach inzwischen über 38.000 Todesopfer und damit mehr als in jedem anderen Land der Welt. Auch die Koordinatorin der Corona-Arbeitsgruppe des Weißen Hauses, Deborah Birx, sagte bei der Pressekonferenz mit Blick auf die Angaben aus China, diese seien "unrealistisch". Trump sagte: "Glaubt wirklich jemand diesen Zahlen?"

