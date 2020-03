Die Handelsvorgaben aus den USA und Asien sind schwach. Das sich in der westlichen Welt weiter ausbreitende Coronavirus schürt die Angst vor einer Rezession. Händler berechnen den Dax zum Start erneut tief im Minus. Dem Leitindex droht die zweite schwere Verlustewoche.

Die Furcht vor einer Coronavirus-Epidemie hat die Aktienmärkte nach einer kurzen Stabilisierungsphase Mitte der Woche wieder fest im Griff. So gaben am Freitagmorgen (MEZ) die Börsen Asiens im Sog einer schwachen Wall Street deutlich nach. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Aktien an den chinesischen Festlandbörsen sank um 1,35 Prozent, während der Hang Seng Börsen-Chart zeigen in Hongkong noch deutlicher um 2,36 Prozent nachgab. In Tokio schloss der japanische Leitindex Nikkei 225 Börsen-Chart zeigen mit einem kräftigen Minus von 2,7 Prozent besonders schwach.

In New York hatte der Dow Jones Börsen-Chart zeigen am Donnerstag 3,58 Prozent auf 26.121 Punkte ab. Grund dafür war unter anderem, dass Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom wegen der Ausbreitung des Virus den Notstand ausgerufen hat. Zudem stehen die US-Futures weiter unter Druck und auch die Aktienmärkte in Asien liegen tief in der Verlustzone - so verlor der japanische Leitindex Nikkei 225 zuletzt knapp drei Prozent.

Händler sehen Dax zum Start mindestens 2 Prozent tiefer

Der Broker IG indizierte den Dax knapp drei Stunden vor Handelsstart 2,38 Prozent tiefer bei 11.660 Punkten. Damit rutscht der deutsche Leitindex wieder in die Nähe des Anfang der Woche erreichten Tiefststands von 11.624 Zählern, seitdem der Markt wegen des neuartigen Coronavirus ins Rutschen gekommen ist.

Sollte der Dax Börsen-Chart zeigen auch im Xetra-Handel in dieser Größenordnung nachgeben, wäre es die zweite Verlustwoche in Folge. In der Vorwoche hatte der Index mit den 30 wichtigsten deutschen Aktien mehr als 12 Prozent auf 11.890 Punkte eingebüßt - dies war die schwärzeste Woche seitdem durch die Schuldenkrise ausgelösten Börsencrash im August 2011. Von dem noch Mitte Februar erreichten Rekordhoch von 13.795 Zählern ist der Dax damit inzwischen rund 15 Prozent entfernt.

Leichte Erholung für die Aktien von Continental

Für die Aktien von Continental Börsen-Chart zeigen ging es vorbörslich auf Tradegate um 2,5 Prozent erneut abwärts. Enttäuschende Gewinnziele des Autozulieferers hatten den Kurs am Vortag um mehr als zwölf Prozent einbrechen lassen. Das Bankhaus Metzler senkte das Votum für die Aktie auf "Verkaufen".

Hauptthema bleibt das Coronavirus. Für Gesprächsstoff dürften vor allem die beginnende Ausbreitung des Erregers in den USA sowie die steigenden Fälle in Italien sorgen. Inzwischen sind zwölf Menschen in den USA an der von dem Virus ausgelösten Lungenkrankheit gestorben. Das hat auch Auswirkungen auf die Wirtschaft.

Die US-Notenbank (Fed) senkte bereits vorsorglich den Leitzins. In diesem Zusammenhang steht der US-Arbeitsmarktbericht im Fokus der Anleger. Von Reuters befragte Analysten rechnen im schnitt mit 175.000 neu geschaffenen Stellen im Januar nach einem Plus von 225.000 im Vormonat. Bei den deutschen Unternehmen will der Dax-Konzern Allianz Börsen-Chart zeigen seine Quartalszahlen vorlegen.

Euro steigt auf höchsten Stand seit August

Der Euro hat am Freitag weiter zugelegt und ist auf den höchsten Stand seit sieben Monaten gestiegen. In der Nacht auf Freitag stieg die Gemeinschaftswährung bis auf 1,1249 US-Dollar. Sie kostete damit so viel wie letztmalig im August 2019. Am Morgen notierte der Euro bei 1,1225 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,1187 Dollar festgesetzt.

Der Euro profitiert momentan von dem schrumpfenden Zinsvorsprung des amerikanischen Dollar. Die US-Notenbank hatte ihren Leitzins in dieser Woche zwecks Eindämmung der Corona-Folgen überraschend und deutlich um einen halben Prozentpunkt gesenkt. Fachleute rechnen mit weiteren Reduzierungen. Anlagen in Dollar werden damit weniger lukrativ, was auf der US-Währung lastet.

Am Freitag blicken die Finanzmärkte nicht nur auf Neuigkeiten zur Corona-Krise, sondern auch auf den amerikanischen Arbeitsmarkt. Die US-Regierung veröffentlicht ihren monatlichen Bericht. Zwar wird erwartet, dass sich der Stellenaufbau im Februar etwas verlangsamt hat. Unsicherheiten wegen der Corona-Ausbreitung auch in den USA dürften die Zahlen aber noch nicht spiegeln.

Ölpreise geben weiter nach, Opec berät über Förderkürzung

Die Ölpreise sind am Freitag weiter gesunken. Der Markt ist nervös, weil es zwischen großen Ölförderern keine klare Linie über die künftige Produktion gibt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 49,68 US-Dollar. Das waren 31 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte WTI fiel um 28 Cent auf 45,62 Dollar.

Starke Belastung spüren die Rohölpreise aufgrund der schlechten Aktienmarktstimmung. Die zunehmende Ausbreitung des neuartigen Coronavirus außerhalb Chinas verschlechtert die Konjunkturerwartungen und dämpft damit die Erdölnachfrage. Zudem gehören Rohstoffe zu den riskanteren Anlagen, die in unsicheren Zeiten eher gemieden werden.

Zusätzliche Ungewissheit erzeugt die Uneinigkeit zwischen großen Ölproduzenten. An diesem Freitag treffen sich in Wien das Ölkartell Opec und verbündete Fördernationen, die sich gemeinsam Opec+ nennen. Wie am Donnerstag bekannt wurde, strebt die Opec wegen der Corona-Krise eine zusätzliche Kürzung der Tagesproduktion um 1,5 Millionen Barrel an. Russland, das nicht zur Opec, aber zur Opec+ gehört, scheint gegen jede weitere Kappung zu sein. Eine Lösung des Disputs ist noch nicht absehbar.

