Der bemerkenswerteste Teil des Presseauftritts von Angela Merkel in dieser Woche ist an weiten Teilen der deutschen Öffentlichkeit wahrscheinlich vorbeigegangen. Die Kanzlerin erklärte am Mittwochabend eine gute Minute lang anschaulich, warum der "Reproduktionsfaktor" des Virus, sprich: seine Infektionsrate, solch eine Schlüsselrolle für ihre Politik spielt: Steigt die Rate über 1, steckt also jede infizierte Person im Durchschnitt mehr als eine weitere Person an, dann wachsen die Fallzahlen exponentiell und das Gesundheitssystem wird früher oder später überfordert sein.

Solange der Faktor R nur sehr knapp unter 1 gedrückt worden ist, bewege sich die Politik "auf dünnem Eis", so Merkel. Das öffentliche Leben könne deshalb nur äußerst vorsichtig wieder geöffnet werden.

Via Twitter entwickelte sich die kleine Passage, die den Kurs von Bund und Ländern analytisch begründet, zu einem weltweiten Hit: 7,7 Millionen Mal wurde der Videoclip bis Freitagmittag aufgerufen, in über 2000 Kommentaren gab es vielfach Lob für die "Naturwissenschaftlerin an der Regierungsspitze".

Für die deutsche Politik sollte diese Begeisterung allerdings eher ein Anreiz sein, ihre Überlegungen künftig sehr viel klarer und nachvollziehbarer zu kommunizieren. Merkels kleines R-Tutorial stand nämlich keineswegs im Mittelpunkt ihres gemeinsamen Auftritts mit Vizekanzler Scholz und den Ministerpräsidenten Söder und Tschentscher.

Es war eher eine Improvisation, als die Pressekonferenz schon weit fortgeschritten war. Merkel antwortete auf die Nachfrage eines ARD-Journalisten ("Was ist eigentlich die derzeitige Strategie...worauf läuft es da gerade eigentlich hinaus ?", ab Minute 35:15 ). Erst nach längeren Ausführungen über das Nachverfolgen einzelner Infektionsfälle kam sie schließlich auch auf den R-Faktor.

Wie eine Strategie aktiv kommuniziert wird und wie die überragende Rolle der Infektionsrate prägnant zu vermitteln ist, hat am Donnerstag Andrew Cuomo vorgeführt, der Gouverneur von New York. (hier im Video, zum R-Faktor ab Minute 16:00) Cuomo hat die angeordnete "Pause" des öffentlichen Lebens in seinem US-Bundesstaat bis zum 15. Mai verlängert. Er mutet seinen Bürgern also noch mehr zu als die deutschen Regierungen. Gleichzeitig setzt er aber alles daran, dass diese Bürger mitdenken und planen können.

Cuomo wird seit Neuestem von McKinsey beraten, seine Präsentation mag für manche allzu amerikanisch oder auch "beraterhaft" wirken. Sie hilft aber dabei, die ungezählten fälligen Einzelentscheidungen in einem Zusammenhang zu betrachten. Und die Diskussion um mögliche Lockerungen zu ordnen.

Solange die Gefahr besteht, dass die Infektion schon beim kleinsten Patzer wieder zu einem Lauffeuer wird - der Faktor R also nur knapp unter 1 liegt - muss die Politik extrem vorsichtig sein. Cuomo nennt für New York ein derzeitiges R von 0,9. Das Robert-Koch-Institut sieht den deutschen Wert aktuell zwischen 0,5 und 0,8. Das Feuer brennt also langsam aus. Aber die Datengrundlagen sind unsicher und das Restrisiko ist hoch.

Je mehr Sicherheitsmarge gewonnen ist, desto mehr Lockerung wird möglich. Risiko und Nutzen der verschiedenen Schritte sind dann systematisch gegeneinander abzuwägen. Zentrales Ziel bleibt es, die Infektionsrate möglichst effizient unter Kontrolle zu halten.

Das erfordert nicht nur Geduld, sondern auch Kreativität, besonders in der Wirtschaft. Die einfache Botschaft, dass jetzt alle nur ruhig abwarten sollen, bis die Ampel wieder auf Grün geschaltet wird, greift erheblich zu kurz.

Räumlichkeiten und Abläufe können und müssen so verändert werden, dass die Infektionswahrscheinlichkeit sinkt. Viele Unternehmen praktizieren das jetzt schon als Notlösung. Aber es wird eine Daueraufgabe werden, die systematisch und mit viel Fantasie anzugehen ist. "Re-imagine your business" hat Cuomo appelliert.

Der neue deutsche Streit, ob die Grenze des Vertretbaren bei exakt 800 qm Ladenfläche überschritten wird, hilft da vergleichsweise wenig.