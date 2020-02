Schutz in erste Pflicht in Zeiten des Coronavirus: In manchen Bezirken chinesischer Städte in China bestehen auch Sperrstunden, in denen die Menschen die Häuser nicht verlassen dürfen.

Die Zahl der mit dem Coronavirus neu infizierten Menschen in China ist erstmals unter 2000 an einem Tag gefallen. Entwarnung bedeutet dies aber nicht. Im Gegenteil: Mit dem Höhepunkt der Epidemie rechnen Experten erst Ende Februar. Immer mehr Unternehmen bekommen die Auswirkungen empfindlich zu spüren. Lesen Sie die wichtigsten Entwicklungen Newsblog.

08.52 Uhr - Singapur legt ein milliardenschweres Hilfspaket zur Bekämpfung der Coronavirus-Epidemie auf. Umgerechnet 3,7 Milliarden Euro will die Regierung einsetzen, um Folgen für den Arbeitsmarkt und die Lebenshaltungskosten abzufedern. Weitere 530 Millionen Euro sollen in den Gesundheitssektor fließen. Außerdem wurde die für 2021 vorgesehene Steuererhöhung auf Waren und Dienstleistungen abgesagt. Zur Begründung verweist Finanzminister Heng Swee Keat auf die aktuelle Konjunkturlage. Dem Stadtstaat droht eine Rezession.

08.47 Uhr - Nach Einschätzung der französischen Regierung besteht das Risiko, dass sich die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus zur Pandemie entwickelt. Dies sei zugleich "eine Arbeitshypothese und eine ernstzunehmende Gefahr", sagt der neue Gesundheitsminister Olivier Veran dem Hörfunksender France Info. Frankreich könne mit allen Möglichkeiten umgehen, das Gesundheitssystem sei stabil und gut entwickelt. Von einer Pandemie wird gesprochen, wenn sich eine Krankheit über Länder oder sogar Kontinente hinweg ausbreitet. Eine Epidemie ist auf eine Region begrenzt.

07.40 Uhr - Schüler in Shanghai müssen bis auf weiteres von zu Hause aus lernen, weil die Schulgebäude als Vorkehrung gegen eine Ausbreitung des Coronavirus geschlossen bleiben. Ab März werden dafür Online-Kurse angeboten, wie die Schulbehörde mitteilt.

07.15 Uhr - Der Präsident der EU-Handelskammer in China, Jörg Wuttke, warnt vor einem weltweiten Engpass bei Antibiotika und anderen Medikamenten, falls Probleme bei den Lieferketten im Zuge der Coronavirus-Epidemie nicht bald gelöst werden. Er kritisiert insbesondere die von den Pekinger Behörden angeordnete 14-tägige Quarantäne für alle Neuanreisende aus dem Ausland als unvernünftig. Die Maßnahme mache es schwierig, Experten zur Unterstützung einzufliegen und habe die Probleme verschärft. Wuttke hebt auch die Schwierigkeiten hervor, mit denen die Autoindustrie wegen der Unterbrechung der Lieferungen in China und steigender Lagerbestände konfrontiert sei. Es sei klargeworden, dass man sich von China unabhängiger machen müsse und einen "Backup-Plan" benötige.

06.00 Uhr - Die Epidemie mit der neuen Lungenkrankheit in China wird sich nach Einschätzung eines führenden chinesischen Experten möglicherweise erst Ende April stabilisieren. "Das ist eine sehr grobe Schätzung", sagte Professor Zhong Nanshan, der Chef der Expertengruppe der chinesischen Regierung, in einem Video von einer Schalte mit Medizinern aus der Südprovinz Guangdong, über das die Zeitung "Nanfang Dushibao" (Southern Metropolis Daily) am Dienstag berichtete. Mit einem Höhepunkt des Ausbruchs im ganzen Land sei voraussichtlich bis Ende Februar zu rechnen. "Den Höchststand zu erreichen, bedeutet aber nicht den Wendepunkt", mahnte der renommierte Mediziner zur Vorsicht. Er sagte allerdings, dass die radikalen Maßnahmen in China zur Eindämmung des Sars-CoV-2 genannten neuen Coronavirus wirkten.

5.30 Uhr - Singapore Airlines wird in den drei Monaten bis Mai vorübergehend die Flüge über sein globales Netzwerk einstellen, teilte die Airline am Dienstag mit, da eine Coronavirus-Epidemie die Nachfrage nach Dienstleistungen in den asiatischen Stadtstaat sowie über den wichtigsten Transitknotenpunkt beeinträchtigt. Zu den wichtigsten betroffenen Destinationen gehören Frankfurt, Jakarta, London, Los Angeles, Mumbai, Paris, Seoul, Sydney und Tokio, so die Fluggesellschaft auf ihrer Website.

05.14 Uhr - Der Leiter des Wuhan Wuchang Krankenhauses, Liu Zhiming, ist einem Bericht des staatlichen Fernsehens zufolge an dem Virus gestorben. Das Hospital gehört zu den wichtigsten in der Stadt Wuhan, dem Zentrum der Epidemie.

03.39 Uhr - Südkoreas Präsident Moon Jae In ruft seine Regierung zur Einleitung von "allen verfügbaren Maßnahmen" auf, um die Konjunktur angesichts der Epidemie zu stützen. Die Wirtschaft des Landes befinde sich in einer Notsituation. Die Börse in Seoul liegt nach der Eröffnung zunächst um bis zu 1,4 Prozent im Minus.

03.16 Uhr - Hongkong erhöht die Hilfszahlungen um die Folgen der Epidemie auf die Wirtschaft abzufedern. Die Summe werde auf 28 Milliarden HK-Dollar (etwa 3,3 Milliarden Euro) von 25 Milliarden HK-Dollar aufgestockt, erklärt Regierungschefin Carrie Lam.

02.25 Uhr - Die Zahl der Neuinfektionen in China ist nach offiziellen Angaben zum ersten Mal seit Januar unter die Schwelle von 2000 pro Tag gefallen. Auf dem Festland seien 1886 zusätzliche Fälle bestätigt worden, teilte die Nationale Gesundheitskommission mit. Weitere 98 Menschen seien an der Viruserkrankung gestorben, insgesamt damit 1868.

00.30 Uhr - Wegen der Coronavirus-Epidemie in China hat Apple seine Umsatzprognose für das laufende Quartal zurückgenommen. Das bislang genannte Umsatzvolumen von 63 bis 67 Milliarden Dollar (58 bis 62 Milliarden Euro) in dem bis Ende März laufenden Geschäftsquartal könne nicht erreicht werden, teilte der iPhone-Hersteller am Montag mit. Aufgrund der Einschränkungen der Produktion in China gebe es weiterhin weltweite Lieferengpässe beim iPhone. Zwar laufe die Produktion in China wieder an, "aber die Rückkehr zu normalen Bedingungen" dauere länger als erwartet, erklärte Apple weiter.

00.02 Uhr - Die Zahl der Virus-Toten in der besonders betroffenen chinesischen Provinz Hubei ist nach offiziellen Angaben am Montag um 93 auf 1789 gestiegen. Es seien 1807 neue Fälle gemeldet worden. Die Gesamtzahl liege damit bei 59.989, hieß es auf der Website des Gesundheitsministeriums. In Deutschland waren nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums 16 Fälle gemeldet.