Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle in Deutschland steigt um 1284 auf 166.091.

Air France-KLM baut Arbeitsplätze ab.

Dss Ifo-Barometer für die kommenden drei Monate stürzte im April auf minus 51,4 Punkte, von minus 21,4 im März.

Chinas Exporte im April überraschend gestiegen.



8.30 Uhr - Angesichts der absehbaren Lockerung des Shutdown in Großbritannien hält die Bank von England (BoE) die Füße vorerst still. Die Währungshüter um Notenbank-Chef Andrew Bailey tasteten den geldpolitischen Schlüsselsatz von 0,1 Prozent am Donnerstag nicht an, den sie zuvor seit März in zwei Schritten auf dieses Rekordtief gesenkt hatten. Im Rahmen eines Krisenpakets hat die BoE ihre Anleihenkäufen bereits um 200 Milliarden auf 625 Milliarden Pfund aufgestockt. Dabei bleibt es nun vorerst auch. Doch zwei Währungshüter setzten sich vergeblich für eine weitere Aufstockung ein. Die Notenbank stellte allerdings in Aussicht, weitere Maßnahmen zu ergreifen, falls die Wirtschaftslage es erfordern sollte.

8.15 Uhr - Der französische Lufthansa-Konkurrent Air France-KLM plant wegen des nahezu völligen Geschäftseinbruchs durch die Corona-Pandemie den Abbau von Arbeitsplätzen. Für Juni sei ein Treffen mit den französischen Gewerkschaften dazu geplant, sagte Konzernchef Ben Smith am Donnerstag der Nachrichtenagentur Reuters in einem Interview. Wie viele der rund 45.000 Beschäftigten von Air France ihren Job verlieren, wollte er mit Verweis auf die noch bevorstehenden Verhandlungen nicht sagen. "Es gibt viele Menschen, die kurz vor dem Ruhestand stehen, also haben wir diesen Vorteil." Viele könnten daher freiwillig ausscheiden. In der Vergangenheit gab es bei Air France heftige Auseinandersetzungen zwischen Management und Gewerkschaften um Stellenabbau bei der renditeschwachen Airline.

- Die deutschen Industriebetriebe erwarten einen noch nie dagewesenen Einbruch ihrer Produktion. Das entsprechende Ifo-Barometer für die kommenden drei Monate stürzte im April auf minus 51,4 Punkte, von minus 21,4 im März. Das ist der tiefste Punkt seit der Wiedervereinigung. "Das Tal der Produktion wird immer tiefer", sagt Ifo-Experte Klaus Wohlrabe.

07.30 Uhr - Bayerns Ministerpräsident Markus Söder mahnt bei den Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen zu "mehr Besonnenheit, zu etwas längerer Zeit". Corona sei "für den Tag unter Kontrolle", sagt der CSU-Politiker im ZDF. "Aber es gibt natürlich keine Entwarnung, denn wir haben keinen Impfstoff, wir haben keine Therapie. ... Ein bisschen wundere ich mich schon, mit welcher Geschwindigkeit jetzt - und zwar innerhalb von Tagen - wieder alles zugelassen werden soll." Bayern werde "alles etwas später machen als andere, weil ich glaube, wir müssen an der Stelle mehr mit Umsicht als mit Hektik reagieren".

6..00 Uhr - Trotz des globalen Coronavirus-Ausbruchs sind Chinas Exporte im April überraschend gestiegen. Wie die Pekinger Zollbehörde am Donnerstag mitteilte, legten die Ausfuhren im Vergleich zum April des Vorjahres um 3,5 Prozent zu. Deutlich bergab ging es dagegen mit den Importen, die um 14,2 Prozent einbrachen. Analysten hatten sowohl bei Ein- als auch bei Ausfuhren mit einem deutlichen Rückgang gerechnet.

Die strengen Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus hatten die chinesische Wirtschaft seit Ende Januar praktisch zum Stillstand gebracht. Die Auswirkungen wurden daher besonders im Februar spürbar. Danach setzte eine langsame Erholung ein. Da sich das Virus seitdem jedoch im Rest der Welt verbreitete, läuft der globale Handel nur noch schleppend.

4.30 Uhr - Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle in Deutschland steigt um 1284 auf 166.091, wie Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) für Infektionskrankheiten zeigen. Die Zahl der Todesopfer steigt nach offiziellen Angaben um 123 auf 7119.

03.00 Uhr - China bestätigt zwei neue Coronavirus-Infektionen binnen 24 Stunden. Daten der nationalen Gesundheitsbehörde zeigen, dass es sich bei beiden um sogenannte "importierte" Fälle handele, also um Einreisende aus anderen Ländern. Chinas Gesamtzahl der Coronavirus-Fälle liegt damit nach offiziellen Angaben bei 82.885, während die Zahl der Todesopfer unverändert bei 4633 bleibt.

02.00 Uhr - Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (DEHOGA) erwartet trotz der Lockerungen bei der Öffnung von Hotels und Restaurants zunächst weitere Umsatzeinbußen. "Wir gehen davon aus, dass aufgrund der besonderen Auflagen und Beschränkungen die ersten Monate mit Umsatzeinbußen verbunden sind. Es wird noch eine Weile dauern, bis hier Kosten deckende Umsätze zu erwirtschaften sind", sagte die DEHOGA-Geschäftsführerin, Ingrid Hartges, den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Donnerstagsausgaben).

Gleichzeitig gebe es bei einigen Ferienhotels bereits eine hohe Nachfrage. Grundsätzlich begrüßte Hartges die neuen konkreten Öffnungstermine für Hotels und Gastronomie in den Bundesländern als "sehr wichtig". Sie schafften mehr Planungssicherheit für Unternehmen und Gäste für die nächsten Wochen und die Sommerferienzeit. "Wir haben jetzt zwar eine neue bunte Verordnungswelle - je nach Bundesland. Das macht es nicht immer einfach." Hartges appellierte deshalb an die Bundesländer, "sich zumindest bei den allgemeinen Schutzmaßnahmen wie Abstands- und Kontaktregelung oder Maskenschutz auf bundesweit einheitliche, praxistaugliche Regelungen zu verständigen." Dies erhöhe die Akzeptanz bei allen."

mit Agenturen