Mitarbeiter des US-Gesundheitswesens verteilen Mundschutz-Masken an der New Yorker Börse

15





Mit rund 40.000 gemeldeten Fällen hat die Zahl der Corona-Neuinfektionen in den USA am Donnerstag einen neuen Höchststand erreicht. Damit ist der bisherige Rekordwert von rund 36 400 Neuinfektionen vom 24. April überstiegen, wie aus Zahlen der John-Hopkins-Universität hervorgeht. Die "Washington Post" hatte zuvor von über 39.327 gemeldeten Neuinfektionen am Donnerstag berichtet.

Demnach planen Bundesstaaten wie Texas, Arizona, Florida und New Mexico, angekündigte Lockerungen vorerst nicht umzusetzen. Allein in Texas sei ein neuer Rekord von 6000 neuen Fällen binnen 24 Stunden erreicht worden. In den USA sind damit über 2,4 Millionen Infektionen mit Sars-CoV-2 bekannt geworden. Über 124.000 Menschen sind an den von dem Virus ausgelösten Erkrankungen gestorben.

Gesundheitsminister Spahn: "Eindringliche Warnung"

Angesichts steigender Corona-Infektionsfälle in den USA hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) die Deutschen weiterhin zu Vorsicht in der Pandemie aufgerufen. "Das ist eine eindringliche Warnung an uns in Deutschland, wachsam zu bleiben", schrieb Spahn am Freitag im Onlinedienst Twitter. 40.000 Neuinfektionen in den USA an einem einzigen Tag zeigten, dass die Pandemie ihren weltweiten Höhepunkt noch nicht erreicht habe. Experten fürchten deshalb bereits eine zweite globale Coronavirus-Welle.

"Wo das Virus eine Chance bekommt, breitet es sich aus", schrieb der Gesundheitsminister weiter. Die deutschen Kliniken rechnen deshalb trotz erster Schritte zu einer Normalisierung noch für mehrere Monate mit einem Betrieb im Krisenmodus. "Die Corona-Pandemie ist noch nicht vorbei", sagte der Hauptgeschäftsführer der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Georg Baum, der Deutschen Presse-Agentur. "Frei gehaltene Personal- und Intensivkapazitäten sind weiter erforderlich - auch für eine mögliche zweite Welle im Herbst." Eine Rückkehr zur Regelversorgung wie vor Corona sei bis weit ins nächste Jahr hinein sicherlich nicht möglich.

Die Zahl der Klinik-Aufnahmen von Covid-19-Patienten sinke insgesamt, diese belegten inzwischen auch weniger Intensivbetten mit künstlicher Beatmung. Die Kapazitäten würden aber weiterhin stark begrenzt durch Erfordernisse für eine konsequente Infektionsvermeidung. So sei eine Versorgung im Mehrbettzimmer kaum noch möglich, erläuterte Baum. Kliniken hätten durch Corona auch deutlich höhere Fallkosten - für Corona-Erkrankte seien abgetrennte Intensiv- und Bettenstationen nötig. Personal müsse so weit wie möglich getrennt eingesetzt werden.

USA ist am stärksten von Corona-Pandemie betroffen

Die US-Gesundheitsbehörde CDC hatte am Donnerstag knapp 40.000 Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet. Die USA sind das am schwersten von der Pandemie betroffene Land der Welt. Im Gegensatz zu Europa und Teilen Ostasiens hat das Land den Höhepunkt der Gesundheitskrise bislang nicht überwunden, sondern sah sich zuletzt sogar wieder mit steigenden Fallzahlen konfrontiert.

Ergebnisse von Antikörpertests deuten den Gesundheitsbehörden zufolge darauf hin, dass sich etwa 24 Millionen US-Bürger infiziert haben könnten. Das wären zehn Mal mehr als die offiziell gemeldete Zahl von etwa 2,4 Millionen Infektionsfällen.

wed/dpa-afx/afp