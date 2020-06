Drosten oder Kekulé - an Deutschlands Top-Virologen scheidet sich die Gesellschaft. Entweder hängen Covid-19-Watcher dem strubbeligen Charité-Star Christian Drosten an, oder sie folgen eher den Ansichten des meinungsstarken Hallensers Alexander Kekulé. "Bild" hat sich zuletzt am klarsten positioniert. Chefprovokateur Julian Reichelt schien dabei beseelt von dem Wunsch-R-Wert 100,0: Eine "Bild"-Tirade (gegen Drosten) steckt hundert LeserInnen an.

Dabei liegt eine Lösung des Anti-Körper-Konflikts auf der Hand: die Doppelspitze. Gegensätze sind dazu da, um überwunden zu werden. Alte TV-Hasen erinnern sich wehmütig an die Trash-Serie "Die Zwei", mit Tony Curtis (alias Drosten) und Roger Moore (vulgo Kekulé). Die kamen sich, so unterschiedlich sie gestrickt waren, sprachlich, weltanschaulich und vor allem kriminologisch, Folge für Folge, immer näher. Ja, so schlecht waren die 70er gar nicht.

Eine Pandemie-Zweierspitze würde nicht zuletzt mannigfaltige Synergien produzieren: Beide werfen ihre Podcasts und Thesen zusammen, gehen nur noch gemeinsam in Talkshows. Wenn dann noch die Sabbelrunden Lanz-Will-Illner in einer konzertierten Aktion (Arbeitstitel: "Fad, aber fair") zwangsvereinigt würden, wäre Deutschland gleich mehrere publizistische Entwicklungsschritte vorangekommen.

Läuft alles gut an, kann es so werden wie weiland mit Plisch und Plum, zwei unartigen Hunden, denen Wilhelm Busch zu literarischem Weltruhm verholfen hatte. Die wurden zum Markenzeichen für die ungleichen, aber kongenialen Politgrößen Franz-Josef Strauß (CSU-Bundesfinanzminister) und Karl Schiller (SPD-Bundeswirtschaftsminister). Die bekämpften in der schwarz-roten Koalition Ende der 60er mit damals neumodischer Konjunkturpolitik gemeinschaftlich die Rezession. Mit zwei Groß-Egos und zig Eifersüchteleien im Werkzeugkasten, eine Konstellation, die Busch auf ewig elegant niederlegte:

"Jeder möchte vorne stehen, um entzückt hinauf zu spähen. Hat sich Plisch hervorgedrängt, fühlt der Plum sich tief gekränkt. Drängt nach vorne sich der Plum, nimmt der Plisch die Sache krumm."

Keine Frage, die Politik taugt als Vorbild für "DroKé" (oder doch lieber "Kédro"?).

Die Saskia und der "Nowabo", die SPD-Parteispitzen, kämpfen nun schon seit längerem, streitarm Seit an Seit, gegen den Virus der Bedeutungslosigkeit; jedenfalls dringt nichts Konflikthaltiges nach draußen. Und die Grünen Habeck und Baerbock (Nom de guerre: "Die Habocks") gehen noch entspannter miteinander um, seitdem sich die Frage der Kanzlerkandidatur für die beiden nicht mehr stellt.

Gut, der Track-record in der Wirtschaft ist nicht gerade präsentabel. Siehe das große Scheitern bei ThyssenKrupp (Cromme/ Schulz), der Deutschen Bank (Jain/ Fitschen) und zuletzt im Falle SAP (Klein/ Morgan). Aber Wirtschaft findet nun mal in der Wirtschaft statt - ManagerInnen ticken eben anders als der Rest der Gesellschaft. Und oft sind es schlicht die falschen Leute, die zum Kooperieren ausgewählt werden: Doppelzungen statt zündende Spitzendoppel.

Apropos Zündung. Auch von der Formel 1 lässt sich in dieser Beziehung leider nicht viel abschauen, jedenfalls nicht von den Ferrari-Crashpiloten Leclerc und Vettel, die sich einst lustvoll gegenseitig von der Strecke schubsten.

Aber man soll die Hoffnung nie aufgeben, jede Versuchsanordnung dient schließlich dem gesamtgesellschaftlichen Fortschritt. So könnte man es durchaus einmal mit dem VW-Führungsduo Diess/ Osterloh probieren. Die müssten dann ihre Konflikte coram publico wegkoalieren. Ließe sich auch PR-mäßig gut verkaufen. Statt sich besser aus dem Weg zu gehen, macht nun jeder den anderen besser - so ähnlich vielleicht. Das kriegen die VW-Kommunikatoren in bewährter Manier schon hin - zum Wohle des Auto-Vaterlandes.