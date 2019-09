Kommt Ihnen das nicht auch alles bekannt vor? Boris Johnson als neuer britischer Premierminister, das ist doch genau wie damals, als Donald Trump die US-Wahl gewonnen hatte. Ein Skandal nach dem anderen. Man schaut morgens auf sein Smartphone und fragt sich: Was hat er jetzt wieder gemacht?

Hier die wichtigsten Aufreger der letzten Tage:

Da wundert es auch nicht, dass sich Donald Trump im fernen Amerika, um den es schon beinahe ruhig geworden war, plötzlich wieder so ins Zeug legt in der Nonsens-Produktion. Stichwort: Grönland-Kauf; Stichwort natürlich auch: "Sharpie-Gate". Da drüben in Old Europe, so denk sich der US-Präsident vermutlich, da gibt es einen, der stiehlt mir die Show. Einen neuen Donald, sozusagen. Vielleicht sogar einen besseren. Aus gutem Hause, mit akademischer Bildung und britischen Manieren. Das schmerzt.

Das Gute daran ist allerdings: Wer die Parallelen erstmal erkannt hat, für den ist es ein Leichtes, die weitere Entwicklung vorherzusehen. Was kommt da also noch zu auf das Vereinigte Königreich?