Arbeitsmarkt Babyboomer machen eifrig von Rente mit 63 Gebrauch

Die Menschen in Deutschland scheiden nach Berechnungen des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung (BiB) immer häufiger vorzeitig aus dem Berufsleben aus. Viele gehen aktuell bereits mit 63 oder 64 Jahren in Rente. Der noch Anfang des Jahrtausends beobachtete rasante Anstieg der Erwerbstätigenquote bei den über 60-Jährigen sei in den letzten fünf Jahren weitgehend zum Stillstand gekommen, teilte das Institut in Wiesbaden mit.