Kritik an hohen Staatsausgaben

Erneut schob der Multimilliardär den schwarzen Peter beim Inflationsthema der US-Regierung zu. Diese habe versucht, weitere 3,5 Billionen Dollar an zusätzlichen Staatsausgaben auf den Weg zu bringen, so Bezos mit Blick auf das gescheiterte "Build-Back-Better"-Programm von US-Präsident Biden. Damit sollten die Steuern für Superreiche und Unternehmen erhöht werden, um mit den Erlösen unter anderem die Kindererziehung, die Bildung und den Kampf gegen den Klimawandel zu finanzieren. Wäre der Plan durchgegangen, so wäre die Inflation in den USA heute noch höher als ohnehin schon, so Bezos.