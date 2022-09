Der Anteil der gefährdeten Unternehmen in Deutschland hat sich 2021 von 7 Prozent auf 6 Prozent reduziert. Die staatlichen Hilfen laufen derzeit weiter. Deshalb gehen wir davon aus, dass die Insolvenzen in Deutschland in diesem Jahr – auch mit den jüngsten Entwicklungen – nur moderat steigen werden. Im kommenden Jahr dürfte sich dieser Trend aber wie gesagt intensivieren. Wir dürfen dabei nicht vergessen, dass wir uns aktuell auf einem historisch niedrigen Niveau befinden und sich das Insolvenzgeschehen damit schlicht normalisieren würde.

Das heißt, die aktuelle Situation ist nur die Spitze des Eisbergs und das Schlimmste steht noch bevor?

Spätestens im vierten Quartal dürfte die deutsche Wirtschaft in eine Rezession rutschen, die sich auch im kommenden Jahr fortsetzen dürfte. Eine leichte Erholung ist aktuell erst ab dem zweiten Halbjahr 2023 in Sicht. Das sind trübe Aussichten, die auch steigende Risiken für Unternehmen mit sich bringen – in allen Branchen. Und in allen Branchen gibt es Unternehmen, die gut aufgestellt sind und andere, für die es eng werden könnte.

Was erwarten Sie konkret bis zum Jahresende?