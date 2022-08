Verbraucherschützerin Pop mahnte bei der bundeseigenen Deutschen Bahn grundsätzlich mehr Verlässlichkeit für Reisende an. »Wir sehen ja gerade Verspätungen und Ausfälle in nie da gewesener Größenordnung.« Die Fahrgäste zahlten derzeit den Preis, dass die Bahn offensichtlich ihre Infrastruktur-Aufgaben in den vergangenen Jahren nicht gemacht habe. »Wenn nun offensichtlich Fahrzeiten von Zügen schlicht verlängert werden, damit man nicht als unpünktlich erscheint, ist das Tricksen mit dem Fahrplan und nicht gerade Ausbau der Schiene.«

Pop forderte: »Die Bahn hat ihre Hausaufgaben zu machen. Ob das schnell geht, wage ich zu bezweifeln.« Um einen verlässlicheren Betrieb und weniger Baustellen-Störungen zu erreichen, haben die Bahn und Bundesverkehrsminister Volker Wissing eine »Generalsanierung« der wichtigsten Strecken ab 2024 angekündigt. »Ich erwarte, dass wir in Zukunft wieder die Uhr nach der Bahn stellen können«, sagte der FDP-Politiker, der die Netzsanierung zur »Chefsache« erklärt hatte.