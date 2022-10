Welche Rolle spielt die Bauindustrie bei der grünen Transformation?

Eine überragende, denn der Gebäudesektor ist für knapp 30 Prozent des globalen CO 2 -Ausstoßes verantwortlich, für 40 Prozent des Energieverbrauchs, für 50 Prozent des Ressourcenverbrauchs, 60 Prozent des Abfallaufkommens und mehr als 70 Prozent des Flächenverbrauchs. Wenn wir diese Branche nicht entscheidend verändern, wird es keine nachhaltige Transformation geben. Gleichzeitig steht die Bauindustrie für Hunderttausende Jobs und eine Wirtschaftsleistung von 620 Milliarden Euro allein in Deutschland – und da sind die öffentlichen Investitionen noch gar nicht eingerechnet.

Die Herstellung von Stahl, Beton und Ziegeln verursacht hohe CO 2 -Emissionen. Werden wir in absehbarer Zeit auf solche energieintensiven Baustoffe verzichten können?

Ich halte nichts von dieser Verzichtsdebatte, ich finde sie sogar gefährlich. Ja, es stimmt: Wären Stahl und Beton ein Land, stünden sie auf Platz drei der weltgrößten CO 2 -Emittenten. Doch wir werden alle Materialien weiter brauchen. Beton hat eine schlechte CO 2 -Bilanz, die besser werden muss, aber eine hohe Belastbarkeit. Wir werden auch in Zukunft Autobahnbrücken oder Staudämme nicht aus Holz bauen, übrigens auch nicht die Fundamente von Windrädern. Eine nachhaltige Transformation schaffen wir nur, wenn wir alle Akteure mitnehmen. In den vergangenen 30 Jahren hat der Gebäudesektor den CO 2 -Ausstoß um 40 Prozent reduziert. Jetzt gilt es, bis zum Ende des Jahrzehnts dasselbe noch mal zu erreichen.

Wie soll das gehen? Eine Umstellung auf klimaneutrale Brennstoffe dürfte Jahrzehnte dauern.