Schwache Konjunkturdaten deuten bereits seit geraumer Zeit darauf hin, dass der Zustand der Weltwirtschaft besorgniserregend ist. Unser hauseigenes Konjunkturzyklusmodell signalisiert schon seit Jahresbeginn, dass sich die globale Konjunkturlage deutlich eingetrübt hat und mittlerweile so schlecht ist wie zuletzt in den Jahren 2008/2009.

Carsten Klude

Die Aktienmärkte haben die schwachen Konjunkturdaten lange Zeit abgeschüttelt. Zunächst war dies auf die Hoffnung zurückzuführen, dass der Handelsstreit zwischen China und den USA zeitnah beigelegt wird. Zudem gingen viele Marktteilnehmer davon aus, dass China ein großes Konjunkturprogramm auflegen würde, das nicht nur dem eigenen Land, sondern der gesamten Weltwirtschaft zugutekommt. Konjunkturelle Besserung und abnehmende politische Unsicherheiten im zweiten Halbjahr waren der Strohhalm, an den sich viele klammerten.

Als aber offensichtlich wurde, dass sich der Handelsstreit zu einem Handelskrieg entwickelt, die chaotische Politik ein treuer Wegbegleiter wird und die expansivere Geld- und Fiskalpolitik Chinas nicht die erhofften Früchte trägt, setzten viele Kapitalmarktteilnehmer auf die Geldpolitik der Notenbanken: Niedrigere Zinsen in den USA, der Eurozone und in vielen anderen Ländern würden es schon richten. Vielfach wurde aber übersehen, dass die Geldpolitik kein Wundermittel ist. Zwar gibt es Beispiele dafür, dass Zinssenkungen geholfen haben, Rezessionen zu vermeiden und Konjunkturaufschwünge zu verlängern - so wie in den USA Mitte und Ende der 1990er Jahre. Allerdings kamen die Notenbanken auch häufig zu spät mit dem Versuch, mittels einer expansiven Geldpolitik das konjunkturelle Ruder noch herumzureißen.

Seit Anfang August ist festzustellen, dass der Glaube an die Wirkungskraft der Geldpolitik zu schwinden beginnt. Dies liegt zum einen an der US-Notenbank, die Ende Juli zwar erwartungsgemäß die Zinsen gesenkt hat, die aber zugleich betonte, keine Serie von Zinssenkungen zu planen. Die Fed Funds Futures haben dagegen in den kommenden zwölf Monaten bereits weitere Zinssenkungen in Höhe von 100 Basispunkten eingepreist. US-Notenbank und Marktteilnehmer kommen also derzeit zu grundlegend anderen Einschätzungen.

Zum anderen haben die konjunkturellen Warnsignale weiter zugenommen. Vor allem die Eskalation des Handelsstreits erweist sich als zunehmende Bürde für den Welthandel. Darunter leiden besonders exportabhängige Volkswirtschaften wie China und Deutschland.

So überrascht es nicht, dass die jüngsten Konjunkturdaten aus China, wie die Industrieproduktion, die Einzelhandelsumsätze oder die Investitionen, allesamt enttäuschend ausfielen. Von der Schwäche der chinesischen Wirtschaft ist Deutschland besonders betroffen. Die deutsche Wirtschaft ist im zweiten Quartal leicht geschrumpft, wobei das Minus mit 0,1 Prozent noch glimpflich ausfiel. Nach den vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes hat allein der Außenhandel zu dem Minus geführt, während der Konsum und die Investitionen positive Wachstumsbeiträge geliefert haben. Dies ist insofern überraschend, da sowohl die gesamte Industrieproduktion als auch die Produktion von Investitionsgütern im zweiten Quartal (wie auch schon in Q1) gesunken ist. Da die meisten Frühindikatoren weiter gen Süden zeigen, gehen wir davon aus, dass das deutsche Bruttoinlandsprodukt auch im dritten Quartal sinken wird. Eine technische Rezession, von der man bei zwei Quartalen in Folge mit sinkender Wirtschaftsleistung spricht, ist somit wahrscheinlich.

Dass sich die USA dauerhaft und nachhaltig von der wirtschaftlichen Schwäche in China und Deutschland abkoppeln können, halten wir für unwahrscheinlich. Dies zeigt auch die Zinsstrukturkurve in den USA. So sind die kurzfristigen Zinsen mittlerweile höher als die langfristigen, dieses Phänomen bezeichnet mal als inverse Zinsstruktur. Ökonomen schauen dabei in erster Linie auf den Abstand zwischen dem Dreimonatszinssatz und der Rendite für 10-jährige Staatsanleihen, während für den Kapitalmarkt die Differenz zwischen der Rendite 2-jähriger und 10-jähriger US-Treasuries wichtiger ist.

Der jüngste Ausverkauf am US-amerikanischen Aktienmarkt ist darauf zurückzuführen, dass die Rendite der 2-jährigen Staatsanleihe kurzfristig höher war als die der 10-jährigen. Dieses Signal, eine inverse Zinsstruktur, ging bislang jeder US-Rezession voraus. Nur 1965/66 blieb die Inversion der Zinsstruktur ohne ökonomische Konsequenzen.

Was bedeutet dies für den Anleger?