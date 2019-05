Big Business, die kreativsten Cocktails - und die Bar der Barkeeper.

Zur Großbildansicht Bar with a View: Das "City Space" ist elegant, aber nicht neureich, und die Aussicht grandios

Deal

"City Space" : Wer in Moskau Geschäfte machen darf, braucht Fingerspitzengefühl. Der eine oder andere Geschäftspartner erwartet Protz und Dekadenz. Ich tue mich schwer damit. Mein persönlicher Garant für wichtige, aber legere Businesstreffen ist das "City Space". Auch an diesem Abend. Hier finde ich die perfekte Mischung aus Luxus und Eleganz mit einem atemberaubenden Blick aus dem 34. Stock des Swissôtel "Krasnye Holmy", 140 Meter über dem Zentrum.

Ich treffe die Organisatoren der russischen Bar Awards, wir gehen meine Präsentation für den kommenden Tag durch: "Die Zukunft der Hotelbar". Hat hier schon begonnen, denke ich, während mir Andrej einen erstklassigen "Swiss Basil" serviert. Ich schaue auf die Zwölf-Millionen-Stadt und proste ihr in Gedanken zu: "Wasche sdorowje!" www.cityspacebar.com

Zur Großbildansicht Soul Kitchen: "Delicatessen" - der Name ist Programm. Mit viel russischer Seele.

Date

"Delicatessen" : Fernab des Glamours und der Scheinwelten, auf einem mäßig beleuchteten Hinterhof, findet man mein Lieblingslokal in Moskau: das "Delicatessen". Eine faszinierende Mischung aus Restaurant, Bar und Kunst. Hier im Keller ist Russland pur. Ein Hauch Dostojewski, viel russische Seele. Herzliche, fast melancholische Gastfreundschaft mit hohem Anspruch.

Es ist ein besonderes Lokal, für besondere Abende. Ich treffe mich mit meinem guten Freund Dima. Wir essen ausgezeichnet, dazu kaltes Bier und eine gute Flasche Wein. Mitinhaber Slava holt uns an die Bar. Wir müssen probieren, lernen Stammgäste kennen, trinken zusammen, werden Teil des Lokals. Um kurz nach eins schaffe ich den Absprung. Gesättigt vom herzlichen Russland verlasse ich glückselig meinen Lieblingskeller. delicatessen.bar

Zur Großbildansicht Tanzbar: Im "Noor" lohnt es sich schon wegen des Frühstücks, die Nacht durchzutanzen

Dive

"Noor Electro" : Wenn es Budget und Kunde zulassen, übernachte ich gern im "InterConti" an der Twerskaja-Straße. Ich könnte behaupten, es liegt an der guten Lage oder der tollen Ausstattung. Alles gelogen. Der wahre Grund ist, dass genau gegenüber meine liebste Dive-Bar Moskaus liegt. Was quasi jeden Abend, so auch an diesem, zu einem Besuch in der "Noor Electro" führt. Ein Traum von Location: eine erstklassige Bar, ein Innenhof mit Tanzfläche und eine Kunstgalerie, dazu gutes Nachtessen und ab acht Uhr morgens lebensrettendes gutes Frühstück.

Aber heute Abend sind keine tiefschürfenden Gespräche über Trinkkultur von meiner Seite geplant. "Whisky Sour" bitte. Die Tanzfläche und ich werden heute Nacht noch gute Freunde.

"Late Check-out", schießt es mir durch den Kopf, "denk an den Late Check-out." www.noorbar.com