Gesamtverdienst: 35 Millionen Dollar

Auf dem Spielfeld: 27 Millionen Dollar

Abseits des Spiels: 8 Millionen Dollar

Alter: 34, Nationalität: Pole

Club: FC Barcelona

Vertragslaufzeit: bis 30.6.26.

Der mehrfache Weltfußballer steht seit dieser Saison beim FC Barcelona unter Vertrag. Lange Jahre spielte Robert Lewandowski für FC Bayern München. Sein Abschied war zäh, ließen die Münchener ihn doch nur ungern gehen. Mittlerweile ist er in Barcelona angekommen - mit Werbepartner Nike im Gepäck. Den Werbevertrag mit Huawei kündigte Lewandowski jedoch mit Beginn der russischen Invasion in die Ukraine. Über seine Agentur Stor9 vermarktet er sich selbst. Zu den Kunden gehören Martini, BMW und T-Mobile, wie auf der Website zu lesen ist. Zu seinen unternehmerischen Aktivitäten gehört zudem auch die Videospielfirma RL9 Games. Außerdem investiert er in Immobilien in Polen. In Warschau eröffnete er beispielsweise vor kurzem das Restaurant und die Sportsbar "Nine's". Mit der Vermarktungsfirma RL Management geriet er in der Vergangenheit in die Schlagzeilen, da ihm sein Ex-Geschäftspartner vorwarf, Geld abgezweigt zu haben, was Lewandowski mit einer Gegenklage konterte.

Platz 6: Erling Haaland