Besonders deutlich wird in seinem Buch, wie entscheidend die Ressourcen einer hoch professionellen, international aufgestellten Großredaktion sind. Obwohl McCrum früh richtig lag, wäre er als Einzelkämpfer oder bei einem kleineren Medium wahrscheinlich gescheitert. Zwischenzeitlich geriet der Reporter selbst bei seinem Arbeitgeber fast aufs Abstellgleis.

Erst als die Führung des Weltblatts FT entscheidet, "all in" zu gehen, wird die volle Aufdeckung des Skandals möglich. Die Zeitung übernimmt auch sehr hohe Anwaltskosten und Rechtsrisiken; das Netzwerk der Top-Kollegen, die McCrum unterstützen, reicht von der Halbwelt des Finanzzentrums London über Wien und Dubai bis in asiatische Hinterhöfe.