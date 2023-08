Aus Sicherheitsgründen wurde stattdessen ein Einlassstopp verhängt, was für Frust und Ärger sorgte – und bei einem Ticketpreis von 300 Euro zu nicht unerheblichen Erstattungskosten führen dürfte. »Die wirtschaftliche Situation kann derzeit noch nicht final beurteilt werden«, sagte Jensen.

Nach durchwachsenem Vormittag wurde das Wetter am Freitagnachmittag zusehends besser. Fans tranken ihr Bier schon wieder teils auf trockenem Boden.

Samstag ist der letzte Festivaltag: Es sollen unter anderem Saltatio Mortis, Heaven Shall Burn und Two Steps From Hell auf der Bühne stehen. Gegen 2 Uhr am frühen Sonntagmorgen sollen die Boxen an den Bühnen in Wacken verstummen.