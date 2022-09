Menschliche Entwicklung Schweiz verdrängt Norwegen von Platz eins

Der Index der menschlichen Entwicklung war über Jahrzehnte hinweg stetig gestiegen. 2020 ging er dann erstmals zurück, nun ebenfalls. Dies habe die Errungenschaften der vorangegangenen fünf Jahre zunichtegemacht, heißt es in dem Bericht. Die anhaltende Covid-19-Pandemie habe in fast allen Ländern zur Umkehr in der menschlichen Entwicklung geführt. Zudem hätten Kriege wie in der Ukraine und anderswo zu noch mehr menschlichem Leid geführt. Zusätzlich belasteten Rekordtemperaturen, Brände, Stürme und Überschwemmungen. All dies zusammen führe zu einer weltweiten Krise der Lebenshaltungskosten und zeichne ein Bild unsicherer Zeiten und unruhiger Leben. "Wir leben in einer Welt voller Sorgen", beginnt der Uno-Bericht.