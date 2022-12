Nun steigen Dalio und Cameron ins kommerzielle Geschäft mit Privat-U-Booten ein. Beide Männer erwarben Anteile an Triton Submarines, dem eigenen Angaben zufolge weltgrößten Hersteller ziviler Unterwasservehikel mit Sitz in Florida. Durch die Beteiligung wollen Dalio und Cameron die Erforschung der Ozeane voranbringen, wie aus der Mitteilung von Triton hervorgeht . Klar ist aber auch: Die Superjacht ist inzwischen die Pflicht unter den Ultrareichen rund um die Welt. Die Kür heißt "Submarine", und kommt in Gestalt eines eigenen Privat-U-Bootes an Bord daher. Dalio und Cameron wollen an diesem Trend offenbar mitverdienen.