Tiger Woods, einer der erfolgreichsten und bekanntesten Golfer der Welt, scheint inzwischen immun gegen hohe Summen. Woods seien zwischen 700 und 800 Millionen Dollar Startgeld angeboten worden, falls er sich dafür entscheide, an der vom saudi-arabischen Staatsfonds finanzierten LIV-Golftour teilzunehmen. Dies bestätigte Greg Norman, CEO der LIV Tour, am Montag in einem Interview mit dem Fernsehsender Fox News . "Das Angebot war so hoch, dass es Dir den Verstand rauben kann", sagte Norman. "Wir reden hier von einem Angebot mit neun Nullen - und die erste Zahl ist deutlich höher als 5."