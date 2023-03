Auf der Messe in Genf setzt sich der Preisboom jetzt fort. Selbst für Einsteigermodelle – schlichte Drei-Zeiger-Uhren aus Stahl oder Titan – werden immer seltener weniger als 5000 Euro aufgerufen. Die Lieblingsuhren für Herren, sportliche Chronografen, klettern deutlich zur 10.000-Euro-Schwelle. Goldmodelle sind mindestens fünfstellig, ebenso die meisten Modelle mit Hightechmaterialien. Und obwohl einige Neuheiten keine Komplikation, kein Gramm Edelmetall und keine Edelsteine besitzen, werden sie einem ohne zu zucken für über 100.000 Euro vorgelegt.

Steigende Preise für Gold und Diamanten

Es gibt auch Ausnahmen. Cartier mit seiner neu aufgelegten Ikone Tank, Oris mit dem amüsantesten Uhren-Gimmick der Messe, ebenso Baume & Mercier mit der Riviera-Jubiläumskollektion sowie Tudor mit hoher Manufakturkompetenz sprechen auch Preissensible an. Allen voran jedoch die deutsche Richemont-Marke Montblanc. "Wir haben die Preise mit fünf Prozent nur bei einer Linie minimal angepasst. Ich möchte nicht übertreiben", erklärt Montblanc-CEO Nicolas Baretzki. "Unsere Uhrenkunden sind eher jung, die reagieren häufiger preissensibel." Während die Uhrenszene das als aggressive Kampfpreise wertet, spricht Baretzki von "intelligenter Preispolitik". "Man kann auch mal auf einen Teil seiner Marge verzichten. Es wäre verheerend, wenn die Uhrenpreise so massiv steigen wie die Rohstoffe."

Tatsächlich schoss in den letzten zwölf Monate der Preis für Diamanten um circa 180 Prozent in die Höhe. Stahl stieg um fast 40 Prozent, Gold erreichte vor wenigen Tagen die Rekordmarke von mehr als 2000 US-Dollar. Hinzukommt die energieintensive Produktion für galvanisierte Zifferblätter und Komponenten, Safirgläser und das Einschmelzen von Metallen für Gehäuse und Armbänder. Auch das Russland-Embargo bremst: Etwa zehn Prozent des weltweit geförderten Goldes und sogar fast 30 Prozent der Diamanten stammten aus russischen Minen. Nach dem Kriegsbeginn in der Ukraine sprach die Branche schnell von Blutdiamanten, Uhren- und Schmuckhersteller stoppten deren Verarbeitung. Die Alternative sind nun synthetischen Diamanten.

Die Tricks der Branche – mit gutem Gewissen aufpimpen

Auf der Genfer Messe lässt sich das Dilemma der Hersteller erkennen. Die Marken wollen es sich mit den Kundinnen und Kunden nicht verscherzen – müssen aber die Inflation und international angespannte Wirtschaftslage einkalkulieren. Um die Preise zu deckeln oder zu kaschieren, greifen sie fleißig in die Trickkiste. Zum einen werden die Uhren etwas kleiner, auch um weniger der teuren Rohstoffe verarbeiten zu müssen. Just wird der Trend zum Downsizing ausgerufen: Herrenuhren unter 40 Millimetern Diagonale wirkten eleganter, heißt es nun. Der beliebte Vintage-Look sei somit authentischer. Ähnlich argumentiert man bei den Damenuhren, wo immer häufiger 25-Millimeter-Winzlinge beworben werden. Günstiger werden die Modelle dabei nicht, eher im Gegenteil. Gleichzeitig lässt sich mit solchen Größen in China, dem weltweit stärksten Uhrenmarkt, besser punkten.

Zum anderen werden Materialien getauscht. Statt Gold und Platin tauchen günstigeres Titan, Keramik oder Verbundkunststoffe wie Karbon auf. Als Lockmittel lassen sich die Billigstoffe auch kreativer gestalten und in angesagten Tönen färben. Racing-Green und Marineblau sind längst Standard. Im Kommen sind eher Mint- und Grasgrün; von Eisblau bis Türkis vor allem Orange – das Motto lautet, gute Laune verbreiten. Angeblich zum Schutz der Natur werden weniger Perlmutt-Zifferblätter und Edelsteindekore angepriesen, jedoch die gesparten Materialkosten kaum weitergegeben. Diese Tendenz zeigt sich bei Armbändern noch deutlicher: Statt Naturleder sollen es jetzt häufiger vegane Lederbänder richten. Auch Kautschuk- und Textilbänder werden längst als Trend forciert. Der Preisunterschied im Einkauf kann gewaltig sein – bis zu 300 Prozent.