No. 5: Coco Chanel trug in ihrem Atelier stets ein Nadelkissen am Handgelenk. Daran erinnert das Modehaus jetzt mit fünf Damenuhren im XL-Format. Mit 55 Millimetern Diagonale ein Vielfaches opulenter als Herrenuhren, dienen sie als Bühne für die Handwerkskünste des Maisons: Florale Stickereien, typische Tweedmuster, Perlen, Diamanten und Goldketten, sogar eine Schere – all das findet sich in Miniatur auf den Ziffernblättern. Mit Quarzwerk, umrahmt von Gelbgold wird jede "Mademoiselle Privé Piqué-Aiguilles" nur 20-mal gefertigt. Immerhin 175.000 bis 250.000 Euro.