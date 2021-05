Foto: Nic Lehoux / Out of the Woods, gestalten 2020

Architektur und Design Holzhäuser boomen - und das ist der Grund

Ein traditioneller Baustoff erlebt einen neuen Boom: Holz vereint Langlebigkeit und Gestaltungsfreiheit. Der Bildband "Out of the Woods" zeigt die Vielfalt aktueller Architektur und Designs, die dem Wald Tribut zollen.