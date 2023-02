Am Sonntag, in der Nacht vom 12. auf den 13. Februar, ist es wieder so weit: In den USA findet eines der größten Sportereignisse der Welt statt, das Finale der National Football League (NFL). Bei der 57. Ausgabe des Super Bowls treffen in diesem Jahr die Philadelphia Eagles auf die Kansas City Chiefs. Im State Farm Stadium in Glendale, einem Vorort von Phoenix, Arizona, spielen sie vor 63.000 Zuschauern um die begehrte Vince Lombardi Trophy.