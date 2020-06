Deutschlands drittgrößter Schlachtbetrieb Westfleisch will bis Ende des Jahres auf Werkvertragsanbieter verzichten und alle Mitarbeiter selbst einstellen. Das kündigte das Unternehmen am Dienstag an. Westfleisch hat unter anderem Standorte in Dissen im Kreis Osnabrück und Bakum im Kreis Vechta. "Das gilt unabhängig davon, was der Gesetzgeber in den kommenden Monaten in dieser Hinsicht beschließen wird", erklärt Vorstandsmitglied Johannes Steinhoff laut einer Mitteilung.

Vor dem Ausbruch von Corona-Infektionen bei Marktführer Tönnies in Rheda-Wiedenbrück hatte Anfang Mai das Westfleisch-Werk in Coesfeld vorübergehend schließen müssen. Auch dort hatte sich eine große Zahl von Werksarbeitern infiziert. Außerdem wurden auch in einem Werk einer Westfleisch-Tochter in Niedersachsen Arbeiter positiv getestet.

Tönnies ist mit einem Marktanteil von gut 30 Prozent das mit Abstand größte Schlachtunternehmen in Deutschland. Im vergangenen Jahr kam es auf 16,7 Millionen geschlachtete Schweine, Westfleisch zählte 7,7 Millionen Schlachtungen von Schweinen und 43.3000 von Rindern. Als zweitgrößter Fleischbetrieb Deutschlands gilt Vion. Westfleisch ist eine bäuerliche Genossenschaft und setzte 2019 laut "Lebensmittelzeitung" (LZ) rund 2,5 Milliarden Euro um, 30 Prozent davon im Export. Tochterunternehmen von Westfleisch sind der SB-Fleischanbieter Westfalenland und der Wursthersteller Gustoland.

Westfleischs Maßnahmen, wozu auch die Einführung einer Zeiterfassung gehört, sind Teil eines Zehn-Punkte-Zukunftsprogramms, dem sich die Genossenschaft nunverschrieben hat. Finanzvorstand Carsten Schruck wird in der "LZ" zitiert: "Wir wollen uns noch mehr um die Mitarbeiter kümmern, mehr Tierwohl schaffen, eine höhere Sicherheit für die Landwirte und eine bessere Einbindung der lokalen Interessen vor Ort." In Gütersloh veranlasste Ministerpräsident Armin Laschet vorerst einen Lockdown.

