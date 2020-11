Seltener rosafarbener Diamant "Spirit of the Rose" für 20 Millionen Euro versteigert

Rosafarbene Diamanten sind am seltensten - und daher am begehrtesten. In der Schweiz wurde nun eines dieser seltenen Exemplare für 20 Millionen Euro versteigert. Der bisherige Rekordwert für einen pinkfarbenen Diamanten liegt bei knapp 67 Millionen Euro.