Die Versteigerung könnte damit einen größeren Gesamtumsatz erzielen, als die Auktion der Sammlung des US-Immobilienmoguls Harry Macklowe nebst Ex-Gattin in diesem Jahr, die auf Rekorderlöse in Höhe von 922 Millionen Dollar kam. 2018 war zudem der Kunstbesitz des Bankers David Rockefeller und seiner Gattin unter den Hammer gekommen. Der Gesamtumsatz dabei betrug 835 Millionen Dollar. Mit einem Erlös von mehr als einer Milliarde Dollar wäre die Versteigerung der Paul-Allen-Sammlung die größte Kunstauktion, die es bisher gab, so das "Wall Street Journal".