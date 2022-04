Nach zwei Jahren Corona-Pause findet das Oktoberfest in München in diesem Jahr wieder statt. Auflagen gebe es dabei nicht, sagte der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter am Freitag. "Ich freue mich auf die Wiesn 2022." Er habe sich eng unter anderem mit Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) ausgetauscht. Er hätte als Münchner Oberbürgermeister gern Zugangsbeschränkungen wie 2G gesehen. Dies sei aber angesichts der Rechtslage nicht mehr möglich, weshalb es einen unbeschränkten Zugang geben werde. "Das Oktoberfest geht nur ganz oder gar nicht", betonte er.