"Back to Basics" ist das Luxus-Gebot der Krise

Die Online-Plattform Rebelle handelt mit Luxusmode aus zweiter Hand. Exklusiv für manager-magazin.de hat Rebelle einen Index besonders hoch gehandelter Artikel entwickelt. Manche Handtaschen wie die Birkin Bag von Hèrmes erzielen auf dem Second-Hand-Markt sogar höhere Preise als neue. Das ist deshalb möglich, weil der Hersteller das Angebot so verknappt, dass die Tasche zum raren Gut mit langen Wartelisten für Kunden wird; manchmal machen auch Sonderausstattungen oder prominente Vorbesitzerinnen das Stück besonders begehrenswert. Im Interview erklärt Rebelle-Chefin Cécile Wickmann, wie die Corona-Krise den Markt für Handtaschen verändert.

Cécile Wickmann Rebelle.com,

manager-magazin.de: In den vergangenen Wochen hat sich das Leben weitgehend zu Hause abgespielt - und viele Leute haben ihre Schränke ausgemistet. Was kommt auf dem Luxus-Second-Hand-Markt an?

Cécile Wickmann: Ich bin privat auch ab und zu auf Ebay unterwegs. Da sieht man schon: Das Angebot etwaan Büchern ist viel größer als sonst. Bei Luxusmode und -accessoires ist das weniger der Fall. Wir werden nicht überschwemmt. Allerdings sind bei uns sind viele neue Händler aktiv, Second-Hand-Boutiquen, die ihr Ladengeschäft wegen der Corona-Einschränkungen wochenlang nicht öffnen konnten. Das sind oft Partner, die sich vorher nicht mit dem Online-Verkauf auseinandergesetzt haben - und dieser Trend wird bleiben. Aber das Konsumverhalten der Endkunden ändert sich.

manager-magazin.de: Inwiefern?

Wickmann: Das Thema nachhaltiger Luxus hat sehr angezogen. Die Budgets verlagern sich von modischen Trends zur Wertanlage: Bei Hermès-Taschen zum Beispiel ist die Nachfrage stark gestiegen, auch Basics wie die klassischen Kleider von Diane von Fürstenberg sind gefragt. Speziellere Stücke wie die Saddle Bag von Dior laufen nicht mehr ganz so gut. Es wird preisbewusster eingekauft - und wenn man viel Geld ausgibt, dann am ehesten für ein Investment Piece.

manager-magazin.de: Für den hastigen Einkauf mit Maske braucht man vielleicht auch keine glamouröse Handtasche.

Wickmann: Ja, deshalb setzen die Kundinnen eher auf Taschen, von denen sie wissen: Im Moment gibt es vielleicht nicht die richtigen Events, um die auszuführen, aber sie wird unterdessen nicht an Wert verlieren.

manager-magazin.de: Welche Marken sind besonders krisenfest?

Wickmann: Außer Hermès noch Louis Vuitton und Chanel. Also das obere Ende. Chanel konnte es sich sogar leisten, nach dem Tod von Karl Lagerfeld die Preise um 20 Prozent zu erhöhen - die Kundschaft macht das mit, weil die Produkte klassisch sind. Gucci dagegen ist weniger krisenfest; der Stil ist weniger klassisch, sondern eher bunt und laut, das haben sich viele Leute wohl ein bisschen übergesehen.

manager-magazin.de: Gibt es einen Krisenlook?

Wickmann: Am ehesten gilt auch hier: Back to basics. Die Nachfrage verschiebt sich von Produkten, die gezielt für ein Event gekauft werden, zu eher allround-einsatztauglichen Dingen. Highheels sind zum Beispiel gerade einfach weniger gefragt.