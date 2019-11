Für Eilige: Hier geht es direkt zum Quiz!

Oft sind es die kleinen Details, die eine mechanische Uhr zum Objekt der Begierde machen: Feine Komplikationen von der goldenblauen Mondphase bis hin zum Miniatur-Schlagwerk, das am Handgelenk die vollen Stunden einläutet. Uhrenfreaks erkennen manche Marken schon an der Farbe oder an der Ausgestaltung der Aufzugskrone.

Wie gut kennen Sie sich aus? Trauen Sie sich zu, auch ohne den Namenszug der Marke auf dem Zifferblatt eine Rolex von einer Hublot unterscheiden zu können - und erkennen Sie ikonische Uhren auch in der Seitenansicht, von hinten oder am verbauten Uhrwerk?

Testen Sie Ihr Wissen in unserem neuen Uhren-Quiz!





(Und wenn Sie dann noch Lust auf mehr haben: Hier gibt es noch eines.)