Rolex, Breitling, Omega Das sind die spektakulärsten Uhren von James Bond

Am 30. September soll es soweit sein: Der 25. James-Bond-Film „Keine Zeit zu sterben“ kommt in die deutschen Kinos. In den Fokus der Aufmerksamkeit rücken neben dem aktuellen Bond-Girl auch immer wieder die Autos, die 007 fährt, und natürlich die Uhren, die er trägt. Hier eine Übersicht über die spektakulärsten Bond-Uhren.