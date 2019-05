So manches Persönlichkeitsbild ist schon an einer Überdosis dekorativer Elemente verstorben. Viele meinen, das sei früher gewesen, vor langer - sehr langer Zeit als sich betuchte Damen noch mit Schmuck behängten, um zu zeigen, was sie haben und welchen Kreisen sie angehörten: Der berühmte Christbaum-Effekt.

Wenn wir aber ehrlich mit uns selbst sind, ist er auch heute allgegenwärtig - der große Overload.

Nur schleicht er sich heute auf anderen Pfaden in unseren Alltag.

Die Digitalisierung bietet uns die einmalige Chance, nicht nur breit zu streuen, sondern insbesondere Empfänger zu erreichen, die sich wirklich für ein Angebot interessieren oder interessieren könnten. Das ist das denkbar beste Resultat (und die beste Ausrede) der Datensammlung, die mit Recht kritisch zu sehen ist.

Übertragen auf unser Stil-Thema bedeutet das:

Nicht nur was, sondern auch wie wir etwas tun, trifft eine Aussage und zieht Gesprächspartner und Ereignisse an, die dazu passen. Nur traut sich das heute niemand mehr so richtig, und um allen zu gefallen, passen sich viele einem vermuteten Trend an - auch die Stars der sozialen Medien. Denn einen Shitstorm riskieren, das will keiner.

An vielen Stellen überwiegen daher die diffusen Botschaften, laute und allgemeingültige Rufe in die Wildnis des World Wide Web. In diesem Zuge traut sich kaum jemand, etwas weg zu lassen oder ein Meinungsbild nicht zu bedienen: Trend ist, wenn sich jeder individuell für das entscheidet, was gerade auch alle anderen machen.

Das aber ist der Feind jeder Profilierung, denn mit der zunehmenden Wucht der Bildfluten werden auch Persönlichkeitsbilder überlagert. "Too much" bringt nicht nur Fleißpunkte - es verwässert auch das Markenbild. Die seltene Kunst des Weglassens kann also gerade heute eine Botschaft sein, die verstanden wird. "Mit leichtem Gepäck" sollte nicht nur ein Konsumtrend werden, sondern auch einer, der unsere Aura klärt: Klarheit statt Vernebelung, das Richtige - statt viel.

Wo der Overload lauert, sehen wir nicht nur in Fashion & Beauty und nicht nur im Internet, sondern auch an diesen Beispielen unseres täglichen (Geschäfts-) Alltags. Heute blinkt die Styling-Fracht nicht mehr, das ist alles.

Aber nehmen Sie doch einmal allein die letzte Veranstaltung, die Sie privat oder beruflich besucht haben und reflektieren Sie deren Elemente:

Dekoration am Essen

Heute reicht es nicht mehr, beste Zutaten in bester Verarbeitung zu servieren. Im Zeitalter der Kochsendungen und Promi-Dinner wird auch beim kleinsten Nahrungsangebot dekoriert, was das Zeug hält: Prosecco mit schimmernden Goldplättchen, Blüten und Blätter auf dem Essen, Karamellfäden auf salzigen Speisen und das alles in Miniatur-Präsentationen . Bonsai-artige Portionen werden ausstaffiert wie früher in den 80er Jahren die Blumensträuße - mit viel Schleierkraut. Kaum etwas, das nicht "Bio", "Besonders" oder von einem anderen kulinarischen Stern ist und explosive Geschmackserlebnisse verspricht.

Nur der hungrige Magen, der nach einem langen Arbeitstag etwas Nahrung vertragen könnte, wird fast nervös angesichts der langen Zubereitungszeit, die es allein für die Dekoration braucht.

Musik zu laut - Raum zu groß

Erst kürzlich war ich bei einer High-Class-Netzwerkveranstaltung in erlesener Location, deren Räume so hoch und so leer waren, dass jeder Ton durch den Raum hallte. In hohen Räumen ohne jegliche Textilien, die ja als old fashioned gelten, multipliziert sich aber die akustische Wirkung und führt dazu, dass sich die Lautstärke hochschaukelt, weil jeder versucht, im Stimmengewirr noch gehört zu werden. Am Ende brachte der Event nicht, was er wollte - nämlich Menschen in angenehmer Atmosphäre zusammen zu bringen.

Die Lautstärkeregelung wird auch bei Hintergrundmusik zur Herausforderung - wenn sie nämlich so laut wird, dass sich alle Gäste nur noch anschreien. Dann wird, was für Stimmung sorgen sollte, zum echten Störfaktor. Meistens sind es die Kleinigkeiten, die den Unterschied machen.

Überdesignte Kleidung

Modedesigner ist längst kein Berufsbild mehr - heute übernehmen Influencer den Job. Da die sozial-mediale Wahrnehmung aber kaum über die Kunst des Weglassens funktioniert, haben viele Kollektionen zunehmend mehr Elemente, die den Blick überfordern bis das nach einem Fokus suchende Auge ermüdet resigniert. Ein wunderschöner Gegenstand inszeniert in einem sonst leeren weißen Raum? Das wird heute immer mehr zur Design-Utopie, denn jedes Detail will gesehen werden.

Puristische Eleganz ist rar geworden. Wie bei einem Yoga-Retreat aber ist die Besinnung auf das, was einen wirklich ausmacht und was sich lohnt gesehen zu werden, der wirksame Weg, um auch als Mensch wahrgenommen zu werden. Eine Überladung an Hinguckern wirkt dem eher entgegen. Mehr Mut zum eigenen Profil unabhängig von allgemeinen Moden lautet die Botschaft.

Zugekleisterte Gesichter

Makelloses Aussehen, perfekte Deckkraft, lange Haftbarkeit, ebenmäßiger und strahlender Teint. Aktuell wird die wasserfeste Ebenmäßigkeit groß geschrieben.

Günstige Marken der Dekorativen Kosmetik haben den Markt demokratisiert. Das Problem bei niedrig-preisigen Produkten ist nur, dass man sie freizügiger anwendet. Und obwohl der Hinweis "ohne Maskeneffekt" auf so mancher Tube mitverkauft wird, endet so manche Verbraucherin im Schwung des Trends mit einem flächigen Look, der die charakteristischen Konturen des Gesichts kaum erahnen lässt. Und obwohl ich ein großer Freund von gut gemachter Maquillage bin, ist gerade bei der Grundierung des Gesichts weniger manchmal mehr

Es gibt noch viel mehr Szenarien, denen ein klarer Blick und eine Diät gut tun würden. Damit wir wieder mehr sehen, worum es eigentlich geht.

Was fällt Ihnen in Ihrem Umfeld auf, das etwas mehr Leichtigkeit vertragen könnte?