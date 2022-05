Ein berühmtes Porträt der Hollywood-Legende Marilyn Monroe (1926-1962) von Pop-Art-Künstler Andy Warhol (1928-1987) ist am Montag für den Rekordpreis von 195 Millionen Dollar (185 Millionen Euro) verkauft worden. Die Versteigerung des 1964 entstandenen Siebdrucks "Shot Sage Blue Marilyn" in der Zentrale des Auktionshauses Christie's in New York dauerte nur vier Minuten. Warhols Werk ist somit das teuerste jemals versteigerte Kunstwerk aus dem 20. Jahrhundert.