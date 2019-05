Zum Autor First Class & More www.first-class-and-more.de), dem größten deutschsprachigen Beratungsportal für günstige Business und First Class Flüge sowie die optimale Nutzung von Vielflieger- und Hotelprogrammen. Zuvor war er viele Jahre als Unternehmensberater bei McKinsey und BCG tätig. In seiner Kolumne "Koenigs Klasse" greift er regelmäßig Themen auf, die für Vielflieger und -reisende interessant sind.

Meilenentwertung bei Miles & More - wo man am besten seine Meilen einlöst

Am 9. Mai steht die Anfang des Jahres angekündigte Entwertung der Miles & More Meilen vor der Tür. In der Business Class werden Interkontinentalflüge mit Ausnahme des Nahen Ostens (etwa Dubai) um 7000 Meilen je Return-Flug teurer. In der First Class sind es 12.000 Meilen, für den Nahen Osten nur 5000 Meilen. In der Economy Class ändert sich hingegen nichts (neue Prämientabelle hier ansehen). Unverändert bleiben auch die sogenannten Meilenschnäppchen: Das sind nahezu 50 Prozent günstigere Tickets zu monatlich neu ausgewählten Destinationen in Economy und Business Class.

Was bedeuten die Änderungen für zukünftige Prämieneinlösungen und lohnt es sich, jetzt heute noch Prämienbuchungen vorzunehmen? Und wofür sollte man überhaupt seine Meilen einsetzen?

Meileneinlösungen nur für hochwertige Flugtickets

Zunächst einmal kann man sagen, dass man Meilen ausschließlich für Flugprämien einsetzen sollte, da man dort einen deutlich höheren Gegenwert je 1000 eingesetzte Meilen erzielt als bei Sachprämien. Während man für Sachprämien aus dem Lufthansa Worldshop in der Regel einen Gegenwert von etwa 3 Euro je 1000 Meilen erzielt, liegt dieser bei geschickt ausgewählten Economy Class Flügen bei 5 bis 10 Euro, in der Business Class bei 20 bis 30 Euro und in der First Class bei 30 bis 40 Euro je 1000 eingesetzte Meilen. Bei den "Meilenschnäppchen" sind in der Business Class bisweilen auch Werte von über 40 Euro möglich.

In den folgenden Grafiken kann man den Gegenwert von 1000 eingelösten Meilen auf zehn der beliebtesten Strecken ab Frankfurt mit Lufthansa (Swiss) in Economy, Business und First Class sehen. Der angegebene reguläre Ticketpreis ergab sich bei einer Analyse der Preispunkte über mehrere Monate hinweg.

Economy Class Destination Benötigte Meilen vor 9. Mai Durchschnittlicher regulärer Preis in Euro Steuern und Gebühren Gegenwert je 1.000 eingesetzte Meilen in Euro New York 60.000 470 417 0,9 Boston 60.000 630 417 3,6 Miami 60.000 721 417 5,1 Los Angeles 60.000 678 461 3,6 Sao Paulo 80.000 702 501 2,5 Johannesburg 60.000 722 459 4,4 Hongkong 80.000 622 467 1,9 Singapur 80.000 725 485 3,0 Tokio 80.000 842 485 4,5 Dubai 40.000 580 306 6,9

Business Class Destination Benötigte Meilen vor 9. Mai Durchschnittlicher regulärer Preis in Euro Steuern und Gebühren Gegenwert je 1.000 eingesetzte Meilen in Euro New York 105.000 2.620 533 19,9 Boston 105.000 3.650 532 29,7 Miami 105.000 3.780 533 30,9 Los Angeles 105.000 4.380 597 36,0 Sao Paulo 135.000 2.780 608 16,1 Johannesburg 105.000 2.890 582 22,0 Hongkong 135.000 2.780 595 16,2 Singapur 135.000 2.790 612 16,1 Tokio 135.000 3.350 576 20,5 Dubai 70.000 2.650 433 31,7

First Class Destination Benötigte Meilen vor 9. Mai Durchschnittlicher regulärer Preis in Euro Steuern und Gebühren Gegenwert je 1.000 eingesetzte Meilen in Euro New York 170.000 4.651 533 24,2 Boston 170.000 4.590 532 23,9 Miami 170.000 5.140 533 27,1 Los Angeles 170.000 5.580 597 29,3 Sao Paulo 210.000 7.015 608 30,5 Johannesburg 170.000 7.515 582 40,8 Hongkong 210.000 6.215 595 26,8 Singapur 210.000 7.800 612 34,2 Tokio 210.000 8.705 576 38,7 Dubai 125.000 5.015 433 36,7

Allerdings muss man bei Meilentickets leider noch Steuern und Gebühren zusätzlich zu den Meilen bezahlen muss. Das ist auch der Hauptgrund, warum sich die Einlösung für Economy Class Tickets in der Regel nicht lohnt. So liegen bei der New York Strecke die Steuern und Gebühren mit 417 Euro fast gleichauf mit dem regulären Preis von 470 Euro. Das heißt: Für 60.000 eingesetzte Meilen erzielt man nur eine Ersparnis von 53 Euro im Vergleich zum regulären Ticketkauf.

Wo sich der Meileneinsatz am meisten lohnt

Die besten Gegenwerte für den Meileneinsatz finden sich in der Economy Class mit 7 Euro je 1000 eingesetzte Meilen bei Dubai, in der Business Class mit 36 Euro bei Los Angeles und in der First Class mit 41 Euro bei Johannesburg. Es gibt dabei auch erhebliche Unterschiede zwischen den Destinationen. So liegt der Gegenwert bei Sao Paulo, Hongkong und Singapur nur halb so hoch wie bei Miami oder Los Angeles. In der First Class bieten Boston und New York den geringsten Gegenwert.

Wie wirken sich die Änderungen bei Miles & More aus?

Die am 9. Mai anstehenden Änderungen haben kaum einen Einfluss auf den Gegenwert von 1000 eingesetzte Meilen. In der Economy Class bleibt alles beim Alten, in der Business Class geht der Top-Wert von 36 auf 34 Euro zurück und in der First Class von 41 auf 38 Euro. Daraus ergibt sich keine zwingende Notwendigkeit, seine Meilen heute noch zu den alten Meilenpreisen einzusetzen.

Auf der anderen Seite schadet es auch nichts, denn zum einen kann man Meilentickets im Gegensatz zu regulären Tickets wieder für 50 Euro umbuchen oder stornieren und zum anderen sind zum Beispiel 7000 Meilen mehr für ein Business Class Ticket bei einem Gegenwert von 34 Euro je 1000 Meilen immer noch knapp 240 Euro, die man durch jetzige Einlösung umgerechnet sparen kann.

Und sollten Ihnen dann am Ende noch Meilen zu Ihrer Wunschprämie fehlen, empfiehlt es sich das Meilenpooling zu aktivieren. Mit diesem können Sie die Meilen aus mehreren Accounts, zum Beispiel von Familienmitgliedern, zusammenlegen, um so schneller zu Ihrer Wunschprämie zu gelangen.